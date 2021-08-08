مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة التابعة للوحدة المحلية لقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.



تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة، ووقوع وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين عائلة الخطبة، وعائلة أبو جبل بالقرية، وأسفرت المشاجرة عن وفاة "رمضان.ع. ا"50 سنة فلاح، "سيد. ز. ش" 58 سنة، و"حسين. س. ز" 30 سنة، وإصابة "حسين. ع ا".

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب للمستشفى الجامعي.

وجرى القبض على طرفي المشاجرة، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى نقل الجثث لمستشفى أبنوب المركزي، والمصاب للمستشفى الجامعي.