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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8-8 -2021

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8-8 -2021

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الأحد الموافق 8-8-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات ..وصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 2.75 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو، والبصل إلى  3 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيه، والجزر بدون عروش 5.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 17 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الأحد ..وصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 3 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 2 جنيها للكيلو الواحد، والأبيض بـ 2 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 3.5 جنيهات، والألوان بـ 6 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيها.

وأسعار الخضروات اليوم الأحد ..سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم ب 22 جنيهات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة اليوم الأحد،  فوصل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والعنب البناتي الاصفر إلى 9 جنيهات, وتراوحت أسعار المانجو بين 15 و70 جنيه للأنواع المختلفة.


سجلت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين.. الليمون البلدي بـ 7 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
 

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