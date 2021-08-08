في إفصاح للبورصة: طلعت مصطفى ترتفع 23% فى النصف الأول

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2021، ترتفع صافي الأرباح بنسبة 23.16 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 869.38 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 705.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.49 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.33 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

أرباح مجموعة طلعت مصطفى

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 110.29 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 68.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020.

وحققت المجموعة مبيعات جديدة بقيمة 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 375 بالمائة.

وبلغ رصيد مبيعات فعلية غير مثبته 63.9 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه في العام السابق.

وحققت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 447.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 375.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

وخلال الربع الأول من 2021، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 69.89 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 36.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2020

وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

و تمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة..بالاضافة الى مشروع نور العملاق الذى حقق نجاحات غير مسبوقة.