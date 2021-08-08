عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إفصاح للبورصة: طلعت مصطفى ترتفع 23% فى النصف الأول

مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2021، ترتفع صافي الأرباح بنسبة 23.16 بالمائة على أساس سنوي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 869.38 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 705.85 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.49 مليار جنيه، مقابل إيرادات 4.33 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

 

أرباح مجموعة طلعت مصطفى

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 110.29 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 68.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020.

وحققت المجموعة مبيعات جديدة بقيمة 21 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 4.4 مليار جنيه في العام السابق، بنمو 375 بالمائة.

وبلغ رصيد مبيعات فعلية غير مثبته 63.9 مليار جنيه مقابل 48.5 مليار جنيه في العام السابق.

وحققت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 447.08 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 375.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع مراعاة الحقوق غير المسيطرة.

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

الإقبال الكبير على وحدات «نور» تتويج لخبرة وتاريخ مجموعة طلعت مصطفى

وخلال الربع الأول من 2021، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 69.89 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 36.08 مليون جنيه في الربع الأول من 2020

 وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية  أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

 

و تمتلك المجموعة  مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا  كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة..بالاضافة الى مشروع نور العملاق الذى حقق نجاحات غير مسبوقة.

طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى أرباح مجموعة طلعت مصطفى المؤشرات المالية البورصة المصرية الرحاب مدينتي

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. مبادرة «شغلك جنب قريتك».. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

إدراج مبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل ممارسات التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

أول رد رسمي.. هل قسمت السعودية شرائح استهلاك الكهرباء إلى 3 مستويات ؟

في إفصاح للبورصة: طلعت مصطفى ترتفع 23% فى النصف الأول

الإفتاء توضح سبب الاحتفال بالهجرة النبوية في محرم وليس ربيع الأول

المركزي: الخميس المقبل إجازة بالبنوك بمناسبة العام الهجري الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وانت جنب بيتك.. شغلك في قريتك.. فرصة عمل لكل شاب وامرأة

رامى رضوان وحسن الرداد يصلان مستشفى زايد استعدادا لتشييع جثمان دلال عبد العزيز.. فيديووصور

لحظة خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز من مستشفى زايد.. فيديو

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

بعد نفي الحكومة.. تعرف على شروط إعادة مواد الثانوية بالقانون

نجم الأهلي :الزمالك دق ناقوس الخطر لـ المارد الأحمر

رامي رضوان يكشف مكان وموعد تشييع جنازة دلال عبد العزيز

26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ختام أولمبياد طوكيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حلول طبيعية وفعالة لعلاج تورم القدمين

لالتقاط سيلفي.. شاهد.. 3 شباب يسحبون سمكة قرش خطيرة إلى الشاطئ| فيديو

طريقة تحضير انجلش كيك بخطوات بسيطة

نشرة المنوعات.. نجاة رئيس الوزراء البريطاني من الغرق ..أبقار ضخمة تطارد السيارات..عروس تدخل إلى زفافها على موتوسيكل وثعبان يختبئ بين كراسي الركاب

فيديو

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

عاشوا هنا.. دولة عربية تعلن اكتشاف ديار قوم لوط

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ