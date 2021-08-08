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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الإسكندرية تطلق عددا من القوافل الطبية في الوادي الجديد

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل محافظ الوادي الجديد

قال دكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة فى إطار دورها فى خدمة المجتمع ستطلق عدد من القوافل الطبية إلى محافظة الوادى الجديد اعتباراً من شهر أكتوبر القادم، وستضم نخبة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب فى التخصصات المختلفة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة بالمجان لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية اللواء أ.ح محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة الوادى الجديد.

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كما رحب رئيس جامعة الاسكندرية باستقبال  الحالات المرضية التى تحتاج إلى رعاية خاصة للعلاج بمستشفيات جامعة الأسكندرية.

وأكد رئيس الجامعة على استعداد الجامعة الكامل للمشاركة فى خدمة وتنمية المجتمع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الوادى الجديد ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتخصيص مساحة 1000 فدان لكل جامعة لتكون بغرض الأبحاث العلمية وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار قنصوة إلى إمكانية الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية المتميزة بجامعة الإسكندرية فى تقديم دراسات الجدوى للمشاركة في القيام بدور فعال في برامج التنمية الشاملة لتطوير هذه المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، واستصلاح هذه المساحة باستخدام الجديد في البحث العلمى لتنضم هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية الحالية، واستخدامها أيضا في الصناعات التي تقوم علي الإنتاج الزراعي، والسياحة البيئية.

الاسكندرية البحث العلمي جامعة الإسكندرية وزارة التعليم العالى محافظة الوادى الجديد التنمية الشاملة

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