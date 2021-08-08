تعرف على آخر المستجدات بمخطط تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بدمياط

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع المُنعقد اليوم الأحد، مع اللواء عبد المطلب خضر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى ، والعميد احمد عوضين رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعدد من ممثلى الشركة والادارات المعنية بديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتناول الاجتماع، مناقشة جميع مقترحات تطوير محطة شرق الدلتا للنقل والسياحة بمنطقة باب الحرس، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع و الالتزام بخط التنظيم وتحقيق السيولة المرورية من خلال تحديد منظومة دخول وخروج الاتوبيسات، وذلك فى ضوء ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير بطريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وكذا الفصل بين ملكيات المحافظة والشركة بقطعة الأرض.

فيما أكدت "محافظ دمياط" ، على سرعة إعداد الدراسات المطلوبة بالتعاون بين الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمحافظة للخروج بخطة تطوير متكاملة تتماشى مع ما يجرى بالمنطقة لإعادة تخطيطها بما يتلائم مع طبيعة الموقع و فى ضوء اللوائح والقوانين وحتى تتمكن المحافظة من استغلال قطعة الأرض التابعة لملكيتها بما يعود بالنفع عليها.

اقرأأيضا: