عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد كيلانى يعلن طرح أغنية القلب الأبيض قريبا

محمد كيلانى
محمد كيلانى

نشر الفنان محمد كيلانى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن قرب طرح أغنيته الجديدة “القلب الأبيض”. 

وقال محمد كيلانى: "اشتركوا دلوقتي في قناتي الرسمية على يوتيوب عشان تسمعوا أغنيتي القلب الأبيض أول ما تنزل.. كيلاني راجع كمان كام يوم".

ارتباط محمد كيلانى 

وكان الفنان محمد كيلاني، أعلن ارتباطه بحبيبته، ونشر صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو ممسك بيدها.

وكتب كيلاني معلقا من خلال الصورة:"Finally together ❤️I love you".

وفي سياق أخر أعلن الفنان محمد الكيلاني، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعد إنتظار دام 10 سنوات.

كتب الفنان محمد الكيلاني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “بعد 10 سنين  .. ٢٣/٧ ميعاد الاغنية الجديدة إن شاء الله .. إستنيت كتير اوي عشان اعمل الاغنية دي وصبرت كتير .. وإن شاء الله ربنا هيعوض صبرى ده انا متأكد، وواثق في ربنا جداً .. متنسوش ٢٣/٧ .. يارب تعجبكم".

يذكر أن تعد أحدث أعمال الفنان محمد الكيلاني، هو مسلسل "الآنسة فرح 2"، كما شارك محمد كيلاني في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

محمد كيلاني يعلن ارتباطه: "أخيرا معًا".. شاهد

بعد 10 سنوات .. محمد كيلاني يعلن عن موعد طرح أغنيته الجديدة

مسلسل الاختيار 

وكان نشر الفنان محمد كيلاني صورة أثناء مشاركته في حلقة اليوم من مسلسل “الإختيار2”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد كيلاني معلقا من خلال صورته:"مؤمن..الاختيار2..رجال الظل".

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

محمد كيلاني اخبار محمد كيلاني اعمال محمد كيلانى اغانى محمد كيلانى اغنية القلب الابيض

موضوعات متعلقة

جمال عبد الناصر يرثي عبد الله الشرقاوي

الإنس والنمس يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات أفلام الموسم

سعد لمجرد: نجاح الأغنية ليس بالمشاهدات.. فيديو

غرفة صناعة السينما تكشف تفاصيل أزمة أشرف زكى وخالد عبد الجليل

ترشيحاتنا

أحمد موسى منتقدا الشيخ محمد حسان: طارق الزمر بيبيع سِبَح مثلاً.. فيديو

بمناسبة العام الهجري .. الرئيس السيسي يتبادل برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء الدول الاسلامية

باقة 30 ألف ريال عماني.. 5 سيارات موديل 2021| صور

بتقنية 5G.. هواوي: إطلاق هاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

فاجعة .. بعد نجاتهم من الأول.. وفاة 5 أطفال في حريق بمنزلهم الجديد

الدوري المصري.. بيراميدز يتقدم علي طلائع الجيش 1-0 فى الشوط الاول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية غدر الصداقة.. والدة فتاة المول تكشف اللحظات الأخيرة في حياتها

حادث سرقة مروع .. شاب يتلقى 25 طعنة بعد مهاجمة لصوص لمنزله

غلق شواطئ الأبيض بمطروح بسبب ارتفاع الأمواج

ماذا بينهما وبين الله؟.. رؤية تثلج الصدور لـ دلال عبد العزيز و سمير غانم

أعلى عرض في تاريخ النادي.. تفاصيل تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

استطلاع هلال شهر المحرم وتحديد بداية السنة الهجرية 1443.. بعد ساعتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

مشاهد مؤلمة .. نجوم الفن يودعون جثمان الراحلة دلال عبد العزيز

فيديوجراف.. جنازة دلال عبدالعزيز مسيرة حب

آخرهم دلال عبد العزيز.. مشاهير بكاهم الشارع المصري بعد رحيلهم

مشاهد من الجحيم.. حرائق اليونان تلتهم الأخضر واليابس وتجلي عشرات الآلاف

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ