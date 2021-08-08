محمد كيلانى يعلن طرح أغنية القلب الأبيض قريبا

نشر الفنان محمد كيلانى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن قرب طرح أغنيته الجديدة “القلب الأبيض”.

وقال محمد كيلانى: "اشتركوا دلوقتي في قناتي الرسمية على يوتيوب عشان تسمعوا أغنيتي القلب الأبيض أول ما تنزل.. كيلاني راجع كمان كام يوم".

ارتباط محمد كيلانى

وكان الفنان محمد كيلاني، أعلن ارتباطه بحبيبته، ونشر صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو ممسك بيدها.

وكتب كيلاني معلقا من خلال الصورة:"Finally together ❤️I love you".

وفي سياق أخر أعلن الفنان محمد الكيلاني، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعد إنتظار دام 10 سنوات.

كتب الفنان محمد الكيلاني، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “بعد 10 سنين .. ٢٣/٧ ميعاد الاغنية الجديدة إن شاء الله .. إستنيت كتير اوي عشان اعمل الاغنية دي وصبرت كتير .. وإن شاء الله ربنا هيعوض صبرى ده انا متأكد، وواثق في ربنا جداً .. متنسوش ٢٣/٧ .. يارب تعجبكم".

يذكر أن تعد أحدث أعمال الفنان محمد الكيلاني، هو مسلسل "الآنسة فرح 2"، كما شارك محمد كيلاني في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل الاختيار

وكان نشر الفنان محمد كيلاني صورة أثناء مشاركته في حلقة اليوم من مسلسل “الإختيار2”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب محمد كيلاني معلقا من خلال صورته:"مؤمن..الاختيار2..رجال الظل".

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.