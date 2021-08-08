مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بالأقصر

لقي شاب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون إثر مشاجرة بين عائلتين بغرب الأقصر .

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الضبعية أبناء عمومه عقب تجدد اشتباكات فيما بينهم وتطورت المشاجرة بإستخدام الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، نتج عنه مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وتبين بالتحريات بأن المصابين هم "على.ح.م"، ويبلغ 61عامًا، بطلق خرطوش في منطقتي البطن والصدر بالجسم، ونجله "الطيب.ع.ح"، 18عامًأ بكسور في الساعد الأيسر والترقوة والرسخ الأيمن في الجسم، كما لقي "حسن.ع.ح"، 27عامًا مصرعه بسب طلقات نارية، بينما نُقل المجنى عليه الثاني بسيارة خاصة تابعة لأحد الأهالي للمستشفى.



تم تحرير محضر بذلك وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيق.