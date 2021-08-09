1080 سائحا.. التفاصيل الكاملة لاستقبال أول رحلة روسية

يشهد اليوم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والسياحية وصول أول رحلة طيران روسية قادمة مباشرة إلى مطار الغردقة الدولي وذلك بعد توقف 6 سنوات.

واستعدت جميع الأجهزة المعنية والسياحية لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي تبدأ لأول مرة، اليوم الاثنين، برحلة لكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ .

ويستقبل المطاران نحو 1080 سائحا على الرحلتين وسط التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسائحين القادمين حيث من المقرر إقامة احتفالية بكل مطار لاستقبال الرحلة الأولى من السياحة الروسية.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا تصاريح لـ224 رحلة إلى مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ رسميًا، بداية من اليوم.

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أن الرحلة الروسية من طراز بوينج وتقل على متنها قرابة 500 سائح روسي الجنسية، وسيتم استقبال الرحلة بمدافع المياه ترحيبا بها كعرف دولي متبع عند وصول رحلة طيران لأول مرة للمطارات.

وأكد المصدر أنه سيكون في استقبال الرحلة مسئولو وزارة السياحة والطيران وتنشيط السياحة ومحافظ البحر الأحمر وكذلك وفد أمني روسي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية داخل المطار.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 آخرين لشرم الشيخ من موسكو، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.