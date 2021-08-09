عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1080 سائحا.. التفاصيل الكاملة لاستقبال أول رحلة روسية

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

يشهد اليوم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وعدد من القيادات الأمنية والسياحية وصول أول رحلة طيران روسية قادمة مباشرة إلى مطار الغردقة الدولي وذلك بعد توقف 6 سنوات.

 واستعدت جميع الأجهزة المعنية والسياحية  لاستئناف الرحلات الجوية الروسية التي تبدأ لأول مرة، اليوم الاثنين، برحلة لكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ .

 ويستقبل المطاران نحو 1080 سائحا على الرحلتين وسط التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسائحين القادمين حيث من المقرر إقامة احتفالية بكل مطار لاستقبال الرحلة الأولى من السياحة الروسية.

وأصدرت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا تصاريح لـ224 رحلة إلى مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ رسميًا، بداية من اليوم.

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أن الرحلة الروسية من طراز بوينج وتقل على متنها قرابة 500 سائح روسي الجنسية، وسيتم استقبال الرحلة بمدافع المياه ترحيبا بها كعرف دولي متبع عند وصول رحلة طيران لأول مرة للمطارات.

 وأكد المصدر أنه سيكون في استقبال الرحلة مسئولو وزارة السياحة والطيران وتنشيط السياحة ومحافظ البحر الأحمر وكذلك وفد أمني روسي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية داخل المطار.

 وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 آخرين لشرم الشيخ من موسكو، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.

 

 

الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مطار الغردقة السياحة الروسية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الدوري الممتاز

بالأسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

برش المياه.. شاهد كيف استقبل مطار الغردقة أولى الرحلات الروسية

ثلاثية بدون ميسي.. نتيجة مباراة برشلونة ضد يوفنتوس

تراجع في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

لم يتحمل الصدمة.. وفاة موجه بتعليم أسيوط بعد علمه بمصرع نجليه في حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

حسن يوسف يكشف عن حقيقة حضور شمس البارودي غُسل دلال عبد العزيز

الأرصاد : نشعر بالحر الشديد حتى السبت المقبل لهذا السبب

مصرع 4 أشخاص في حادث اشتعال النيران بسيارتين بطريق أسيوط

لـ ملاك العقارات| الامتناع عن تنفيذ هذا الإجراء يعرضك لـ غرامة يومية 100 جنيه

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9-8-2021 .. شاهد

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

بالأسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

50 صورة من وداع دلال عبد العزيز

فيديو

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ