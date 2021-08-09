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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر يوضح أهمية عودة السياحة الروسية.. فيديو

عودة السياحة الروسية
عودة السياحة الروسية إلى مصر

قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن عودة السياحة الروسية المصرية يعد يومًا سعيد  في تاريخ السياحة المصرية، لافتًا أن عودة السياحة الروسية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، مهم جدا حيث إنهما تعتبران أهم مقصدين سياحيين مصريين للسياحة الروسية و خاصة سياحة شرق أوروبا.

وأضاف "أبو طالب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن روسيا دولة كبيرة جدا في شرق أوروبا وورثت الاتحاد السوفيتي وتقود منطقة كبيرة في العالم، موضحًا أن توجه روسيا يكون مهمًا جدًا لكل دول العالم.


ولفت نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سوف تبعث على تفاؤل العاملين في قطاع السياحة وبخاصة المرشدين السياحين، الذين يقودون مهمة توصيل الرسالة الأساسية من الشعب المصري إلى السائح الروسي، موضحًا أن عودة السياحة الروسية ستكون تدريجيًا عقب استئناف رحلة الطيران، بعد انقطاع دام لمدة 6 سنوات.


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عودة السياحة الروسية.. سفير مصر بموسكو 20 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، إن مدينتي شرم الشيخ والغردقة سيستقبلان 3 رحلات، منهما رحلتين للطيران الروسي كل منهما تحمل 570 راكبا، على أن يتم التسجيل بعد ذلك بشكل منتظم لـ5 رحلات لكل شركة إلى المقصدين شرم الشيخ والغردقة بواقع 20 رحلة أسبوعيا.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، ومن تقديم الإعلاميان أحمد عبد الصمد و بسنت الحسيني، أن هناك حالة تطلع شديدة للمواطن الروسي لزيارة مصر التي تعتبر مقصدات تقليديا ومتميزا وهو ما انعكس على كم ضخم من طلبات شركات الطيران المصرية والروسية.

وتابع سفير مصر لدى موسكو،" نحو 6 شركات مصرية و29 شركة روسية طلبت تسيير رحلات، مشيرًا إلى أن عودة السياحة الروسية سيكون انعكاسها كبيرا على الاقتصاد المصري كون السياحة تعد أكثر الصناعات التي تتداخل مع كل قطاعات الإنتاج في مصر.

واوضح نصر، أن عودة السياحة الروسية إلى مصر ستحفز كل الصناعات المرتبطة بها وتخلق فرص عمل جديدة واستعادة لتنشيط أداء قطاع السياحة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل عدد الرحلات الجوية محكومة بالإجراءات الاحترازية ومدى انتشار الفيروس.

ولفت نصر إلى أن هناك وفد سياحي صحي روسي زار شرم الشيخ والغردقة وتفقد إجراءات الحجر الصحي والإجراءات المتبعة في المطارات والمنشآت السياحية وكان الانطباع جيدا للغاية.

 

يوم سعيد عودة السياحة الروسية إلى مصر مصر روسيا اوروبا

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