برش المياه.. شاهد كيف استقبل مطار الغردقة أولى الرحلات الروسية

حصل صدى البلد على أول صور وفيديوهات لوصول أول فوج سياحي روسي علي متن الرحلة السياحية الاولي القادمة لمطار الغردقة الدولي حيث من المقرر وصول رحلتين الأولى الساعة 9 صباحا وعليها 528 سائحا والثانية الواحدة ظهرا وعليها 291 سائحا.

وبعد انقطاع استمر أكثر من 6 سنوات ، استقبل مطار الغردقة الدولي طائرات الرحلات الروسية بمراسم خاصة عن طريق رش المياه من مدافع سيارات الحماية المدنية.

يعد رش المياه على الطائرات لدى هبوطها في المطارات تحية دولية متعارف عليها من خلال تنظيم احتفالية تقوم من خلالها سيارات الإطفاء بضخ المياه على شكل أقواس تعبر من خلالها الطائرة.

وشاع هذا التقليد في المطارات في تسعينيات القرن الماضي عندما جرت تحية الطيارين المتقاعدين في شركة خطوط دلتا الجوية من قبل سيارات الإطفاء بمطار «سولت ليك سيتي» بعمل قوس من المياه لتمر من خلاله الطائرة واستمر العمل بهذه التحية في مختلف مطارات العالم.