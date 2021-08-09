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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موسكو- الغردقة.. أجواء احتفالية بوصول أولى الرحلات الروسية المباشرة بعد 6 سنوات

وصول أولى الرحلات
وصول أولى الرحلات الروسية إلى مطار الغردقة الدولي

بتقليد رش المياه المتعارف عليه في عالم الطيران، احتفاء بالهبوط الأول لرحلة جديدة أو خط جديد أو عودة بعد انقطاع، استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم، أولى الرحلات الروسية المباشرة القادمة من موسكو، بعد فترة انقطاع دامت لنحو 6 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.

فور هبوط الرحلة الروسية  رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330، التي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار موسكو إلى مطار الغردقة، تواجد اللواء مراد محمد مدير مطار الغردقة الدولي، على رأس المستقبلين للسياح الروس القادمين على متن الرحلة والبالغ عددهم 300 سائح، حيث تم استقبالهم بالورود وتوزيع هدايا تذكارية احتفاء بالعودة بعد فترة الانقطاع.

لأول مرة مصر للطيران تنقل سياحة روسي

الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، قال إنه لأول مرة تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلات منتظمة مباشرة بين موسكو وكل من مطاري الغردقة وشرم الشيخ تزامنا مع قرار عودة تشغيل الرحلات الجوية السياحية بين مصر وروسيا، وذلك بجانب الرحلات اليومية التي تسيرها الشركة بين القاهرة وموسكو، وهو ما يساهم بشكل كبير فى توفير خدمات وخيارات سفر جديدة تعمل على جذب عدد أكبر من المسافرين والسائحين القادمين من روسيا إلى مصر.

وأوضح عمرو أبو العينين، أن شركة مصر للطيران سوف تسير 4 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى الغردقة، ومخطط أن تسير مصر للطيران أيضًا 3 رحلات أسبوعيا مباشرة من موسكو إلى شرم الشيخ بطراز الايرباص A330-300 الذي يسع لعدد 301 راكب، ومنتظر وصول أول رحلة تسيرها الشركة بين موسكو وشرم الشيخ، غدا الثلاثاء، وذلك لاستيعاب الطلب المتوقع من السائحين الروس على المقاصد السياحية المصرية.

رحلات روسية مجدولة اليوم

ويستقبل كلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، أيضا اليوم، أولى الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية، تسيرها شركات الطيران الروسية، في مقدمتهم الخطوط الجوية الروسية FV،  المخطط أن تشغل رحلاتها الجوية إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة  من مطار شيريميتيفو الدولي، الواقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو على متن طائراتها من طراز بوينج B747/400 المعروفة شعبياً بالطائرة الـ “جامبو”، التي تسع أكثر من 500 راكب، وذلك تنفيذًا لقرار استئناف الرحلات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا، استأنفت رحلاتها الجوية بين مطار القاهرة الدولي وموسكو، لأول مرة بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة في أبريل عام 2018م، وبدأت تدريجيا بثلاث رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الروسية فقط، حتى زادت وتوسعت مع الاستئناف الذي أعقب فترة الوقف بسبب أزمة فيروس كورونا، إلى العديد من المدن الروسية خلال الشهرين الماضيين.

محطات بين الانقطاع والعودة

وظلت رحلات الطيران العارض “السياحية” إلى المنتجعات المصرية معلقة، بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين يحمل رقم 553، منذ نوفمبر عام 2015 في أعقاب حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، إلا أن توافق رئيسا البلدين في 23 أبريل للعام 2021، على الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين البلدين بما فيهما مطاري شرم الشيخ والغردقة، ليتبع هذا التوافق إصدار الكرملين مرسوم يوم 8 يوليو الماضي، والذي نشرت وثيقته البوابة الرسمية للمعلومات القانونية بروسيا، ليفيد بإلغاء قرار 553 الخاص بمنع الطيران الروسي من تسيير رحلات جوية إلى مطارات مصر، ليعقبها تحديد قرار عودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس الجاري.

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الرحلات الروسية مطار موسكو مطار الغردقة مصر للطيران مطاري شرم الشيخ والغردقة

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