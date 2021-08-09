مهنى: إطلاق الرئيس السيسي أسم فريال على المحاور والكباري خطوة داعمة للشباب

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة أكثر من 4000 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وإطلاق اسم البطلة فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه وزملائها في عدد من المحاور والكباري، مؤكدًا أن هذه الخطوة جيدة وداعمة للشباب المصريين خلال الفترة المقبلة.

وأشار مهني، خلال البيان الصادر له، إلى أن هذه السابقة ليست الأولى الذي يعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بالشباب وبالرياضة، منذ ان تولى فخامته حكم البلاد، حيث آمن بدورهم الفاعل باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذى ينتظر دوره فى قيادة الأمة، لافتًَا إلى أن اهتمامه المستمر بالرياضة يعد كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة الى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.