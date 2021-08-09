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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم سحرى يساعد على نضارة البشرة.. فيديو

خبيرة تجميل
خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البشرة الجافة لابد أن تشرب أكبر قدر من المياه، ولابد من استخدام كريم بينكى حتى يساعد مع المياه على وترطيبه ونضارته.

وتابعت خبيرة تجميل، أن كريم بينكى من أقوى كريمات البشرة للتغذية والنضارة، مؤكده أنه لا يتعارض مع الميكب بل يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سنا، وإنتاج خلايا جديدة، وتحفيز الكولاجين في البشرة .

وأشارت خبيرة تجميل، إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية.

وتابعت دينا أبو السعود، خبيرة تجميل أنه يحتوي أيضاً على مستخلصات طبيعية ، مثل مستخلص العرقسوس، وزبدة الشيا، وزبدة الكاكاو.

خلايا البشرة البشرة الجافة الميكب وزبدة الشيا وزبدة الكاكاو تحفيز الكولاجين

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