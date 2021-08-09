مكونات طبيعية 100% .. دينا أبو السعود تكشف مكونات كريم بينكي

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكى يحتوي على مكونات تعالج جميع تصبغات البشرة، مشيرة إلى أن كثير من الأشخاص يعانون من تصبغات البشرة.

وأكدت "دينا أبو السعود"، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريم بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.



من جانبها قالت الدكتورة ماهيتاب هانى، خبيرة أمراض جلدية، إن عدم إزالة مستحضرات التجميل يسبب أضرارا عديدة للبشرة وفى حالة عدم وجود تصبغات للبشرة أو حبوب من الممكن أن تخرج الفتاة بدون وضع أى مستحضرات تجميل.



وأضافت الدكتورة ماهيتاب هانى، خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الاهتمام بالبشرة يكون داخليا وخارجيا وشرب كميات كبيرة من المياه وتناول مكملات للبشرة ومنها فيتامين أ والذى يحافظ على نضارة البشرة.