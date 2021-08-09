اقتصاد الإمارات.. 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الإثنين، أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 276 مبايعة بقيمة 714.09 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 148.24 مليون درهم و 249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 565.85 مليون درهم .

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن أهم مبايعات الأراضي بلغت 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 89 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 554.32 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 381.68 مليون درهم و36 رهن فلل وشقق بقيمة 172.64 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 334 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 83 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 15.3 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة مليوني درهم.