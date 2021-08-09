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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا..انطلاق فعاليات دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية بالمنيا

انطلاق دوري مستقبل
انطلاق دوري مستقبل وطن بالمنيا

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم" بمحافظة المنيا  المسابقة الرياضية الأقوى والأكبر في مصر لاكتشاف المواهب وتحقيق الأحلام بمشاركة اكثر من 440 فريق يمثلون جميع نجوع وقرى مراكز ومدن محافظة المنيا.

وتستهدف المسابقة أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من 18  إلى 35 سنة ، وذلك خلال الفترة من 10 أغسطس حتى7 اكتوبر بجميع مراكز المحافظة وسوف تشهد مراسم الافتتاح اقامة حفلات افتتاح بكل مركز وتكريم اللاعبين القدامى واقامة مباراة افتتاحية .

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب واهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

يقام الدورى على 4 مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضيه المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة التانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا ، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب ، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب.

 ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي 3 لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- 35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ،  ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري ، وسوف يحصل الفريق الفائز الأول علي مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية ، و يحصل الفريق الحاصل على المركز الأول علي  مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه ، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15 ألف جنيه .

ويحصل الفريق الاول على مستوى الجمهورية علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية  قدرها نصف مليون جنيه ، والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع 250 ألف جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه ، والرابع سيحصل على شهادات تقدير.

يذكر أن أمانة الحزب بالمحافظة قد عقدت عدة اجتماعات على جميع المستويات استعدادا لانطلاق فعاليات الدورى وحسن نجاحه والتأكيد على تنفيذ اللائحة كما قامت الامانة بعمل فيديوهات ترويجية وبنرات لانطلاق فعاليات الدورى  وتم تشكيل لجنة عليا على مستوى المحافظة  ، ولجان مماثلة في جميع المراكز والأقسام .
 

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