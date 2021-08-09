لوكاكو يجتاز الفحص الطبي تمهيدا للانتقال لـ تشيلسي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر الإيطالي، اجتاز الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لـ تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت شبكة “ سكاي سبورتس” أن لوكاكو خضع للفحص الطبي، اليوم في عيادة كولومبوس في مدينة ميلانو، وهو يستعد في الوقت الحالي للسفر للندن، لتوقيع عقود انتقاله لـ تشيلسي.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي إنتر سيحاول تعويض رحيل لوكاكو، بالتفاوض مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم فريق روما الإيطالي.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن نادي تشيلسي أغلق صفقة التعاقد مع لوكاكو مقابل 115 مليون يورو بعد رفض عرض يُقدر بـ 100 مليون يورو بالإضافة لماركوس ألونسو لاعب البلوز

جدير بالذكر أن لوكاكو لعب لصفوف تشيلسي بين عامي 2011، 2014، قبل الرحيل لـ إيفرتون.