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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنفها تعفن من الكوكايين.. طبيب شرعي يكشف أسرار ويتني هيوستن الأخيرة

الفنانة الراحلة ويتني
الفنانة الراحلة ويتني هيوستن

كشف الطبيب الشرعي الذي شرح جثمان الفنانة الراحلة ويتني هيوستن، عن المشاكل الصحية التي عانت منها قبل وفاتها وعن مدى تردي حالتها الصحية بسبب إدمانها تعاطي المخدرات.

 


ووفقا لتقرير صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، المخدرات تركت آثار قوية حتى على المظهر الحقيقي للمغنية الأسطورية في عالم الموسيقى والتي حصدت على مدار مشوارها الفني ملايين من المعجبين بشكلها وملامحها، بحيث تحول جسدها إلى مجموعة من الندوب والجروح والمناطق المتعفنة قبل وفاتها سنة 2012.

 


وأوضح الطبيب الشرعي الذي قام بتشريحها أن أنفها كان متعفنا وبه ثقب كبير بسبب إدمان الكوكايين وعانت من مشاكل في القلب واحتقان بالعيون، وعند فحص الجثمان تبين أيضا انسداد شريان رئيسي بنسبة 60%، وجلد ظهرها كان مليء بالجروح والحروق.

 وبيّن الفحص أنها كانت ترتدي باروكة تم تخييطها على شعرها الحقيقي، وشعر حاجبيها متناثر وأسنانها في حالة يرثى لها معظمها تم خلعها واستبدالها بأسنان مركبة، والمفاجأة أنها كانت تتعاطى 9 أنواع مختلفة من المخدرات عندما تم العثور عليها ميتة في حوض الاستحمام في بيفرلي هيلتون في 11 فبراير 2012.


وفيما يتعلق بأسنانها المركبة أوضحت "تينا براون" ، أخت زوج ويتني السابق بوبي براون، أن أسنانها تكسرت واضطرت لخلعها عندما سقطت على الأرض مغشيًا عليها في إحدى نوبات تعاطيها الكوكايين التي استمرت لعدة أيام متتالية مما أفقدها وعيها.

ويتني هيوستن الكوكايين طبيب شرعي أسرار الراحلة ويتني هيوستن اخبار منوعات

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