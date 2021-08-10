منها الكسل .. 7 علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية

تكشف صحة أمعائك كثيرًا عن صحة بقية جسمك ، لذلك من المهم أن تراقب أمعاءك، إليك سبع علامات تدل على أن أمعاءك غير صحية.



وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقرير مطولا اليوم حول صحة القناة الهضمية وانها تعد انعكاسًا مباشرًا لصحتك العامة ، وعندما يكون لديك أمعاء غير صحية ، يمكن أن تؤثر سلبًا على جسمك بالكامل، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في حدوث اضطراب في القناة الهضمية ، بما في ذلك مستويات التوتر العالية والأرق والأطعمة المصنعة والسكرية أو حتى المضادات الحيوية الموصوفة ، لذلك قد يكون من الصعب الحفاظ على أمعائك تحت السيطرة.



انزعاج في المعدة



يمكن أن يظهر عدم الراحة في معدتك على شكل إسهال وإمساك وانتفاخ وحرقة وغازات وألم في البطن.

قال السيد جودوين: "في حين أن هذه الأعراض شائعة ، إلا أنها ليست طبيعية.

"يجب ألا تواجه القناة الهضمية المتوازنة مشكلة في هضم الأطعمة وإخراج البراز.



إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بانتظام ، فمن الأفضل أن تتحقق مع طبيبك وأخصائي التغذية من عدم إصابتك بمتلازمة القولون العصبي (متلازمة القولون العصبي) ، وهو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة.

"يمكنهم تقديم النصح بشأن الأطعمة التي يجب تجنبها ، وكذلك المكملات الغذائية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي."



الرغبة الشديدة في السكر

إن الرغبة الشديدة في تناول السكر من الأعراض المفاجئة لضعف صحة الأمعاء.

أوضح السيد جودوين: "بشكل أساسي ، تفرز ميكروبات الأمعاء بروتينات تشبه هرمونات اللبتين والجريلين التي تنظم الجوع.

"هذا لا يؤثر فقط على مستويات الجوع والرغبة الشديدة لدينا ولكن مزاجنا أيضًا.

إذا كنت تأكل الكثير من السكر ، فإن البكتيريا غير المفيدة سوف تزدهر منه وتفرز المزيد من البروتينات لتجعلك تتوق إلى المزيد.

"تحسين صحة القناة الهضمية يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من هذه البكتيريا غير المفيدة وتحسين مزاجك وصحتك بشكل عام."

الكسل



عندما لا يتلقى جسمك ما يكفي من البكتيريا الجيدة من الأطعمة التي نتناولها ، يمكن للبكتيريا السيئة أن تزدهر.

قال السيد جودوين: "تشير الدراسات إلى أن مشاكل الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب إجهاد الغدة الكظرية ، والتي بدورها يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي حيث يتعين على جهاز المناعة لديك أن يقاوم بشدة للتخلص من البكتيريا السيئة في الجسم - وهي حلقة مفرغة!

"جرب التخلص من سموم جسمك من الأطعمة المصنعة أو السكرية بشكل مفرط واختر الوصفات التي تزيل السموم وتعزز صحة الأمعاء.

"بودنغ الموز والبيض وبذور الشيا خيارات صباحية رائعة.

"لتناول طعام الغداء ، اذهب لتناول سلطة البحر الأبيض المتوسط ​​المفرومة وفي المساء ، جرب الكوسة ولازانيا الطماطم أو لفائف الملفوف المحشو بالانتشيلادا."



تغيرات غير مقصودة في الوزن



يمكن أن يكون فقدان الوزن أو اكتسابه ، دون إجراء تغييرات نشطة على نظامك الغذائي أو ممارسة التمارين الروتينية ، علامة على وجود القناة الهضمية السيئة.

قال السيد جودوين: "يجب أن تكون القناة الهضمية المتوازنة قادرة على تخزين الدهون وتنظيم السكريات في جسمك وامتصاص العناصر الغذائية بسهولة.

"البكتيريا التي نحصل عليها من وجباتنا الغذائية يمكن أن تغير سلوك الأمعاء بشكل غير مباشر وتسبب زيادة الوزن ، في حين أن فقدان الوزن قد يكون علامة على فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة.

"إذا كنت قد تعرضت لفترات طويلة من فقدان الوزن السريع ثم اكتسبت ، فتأكد من زيارة طبيبك لمعرفة أفضل علاج لك."



قلة النوم



يمكن أن يكون سبب قلة النوم مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك مشاكل الصحة العقلية ، والتشوهات الهرمونية ، والألم ، والسمنة ، ومرض السكري ، وأكثر من ذلك.

قال السيد جودوين: "يمكن أن تكون صحة القناة الهضمية بالتأكيد جزءًا من هذا - خاصةً إذا كنت تتناول الكحول أو الأطعمة السكرية قبل النوم.

"يتم إنتاج غالبية السيروتونين ، المعروف أيضًا باسم هرمون السعادة ، في أمعائك.

لذا فإن صحة الأمعاء السيئة يمكن أن تؤثر على نومك ، وبالتالي على مزاجك أيضًا.

تعرف على سبب اضطرابات نومك من خلال التحدث مع طبيبك العام الذي سيقدم لك النصح بشأن الخطوات التالية.

"قد تحتاج إلى إضافة المزيد من الألياف في نظامك الغذائي ، أو ممارسة الرياضة بانتظام ، أو تجنب الأطعمة السكرية أو التحدث إلى معالج حول صحتك العقلية."

تهيج الجلد



يمكن أن توفر حالات الجلد المؤلمة أو الحكة نظرة ثاقبة لما يحدث في أمعائك.

يمكن أن تلتهب جميعًا الوردية وحب الشباب والتهاب الجلد بسبب عدم تحمل الطعام وسوء التغذية والتهاب الأمعاء.

وأضاف السيد جودوين: "قد تكون متلازمة الأمعاء المتسربة مرتبطة بتلف الأمعاء ، ويمكن امتصاص" تسرب "بعض البروتينات أو الجراثيم أو السموم في الجسم لإحداث مشاكل جلدية ومشاكل صحية.

رائحة الفم الكريهة



يمكن أن تشير رائحة الفم الكريهة إلى ضعف صحة القناة الهضمية أيضًا ، ولا نتحدث عن خبز الثوم الذي تناولته على العشاء أو عندما نسيت شطفه بغسول الفم بعد تنظيف أسنانك.

قال السيد جودوين: "أي شيء لا يستطيع المرور ، ويبقى في الجهاز الهضمي ويتخمر ، يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة أيضًا علامة على مشكلة ارتجاع مثل ارتجاع المريء ، أو علامة على أن البكتيريا في معدتك يمكن أن تؤدي إلى قرحة في المعدة.

"مهما كان السبب الجذري ، فمن الأفضل مراجعة طبيبك لفهم كيف يمكن أن يساهم الهضم في الصحة السيئة."

