نقيب الصحفيين يطرح مشروع كود أخلاقي لتغطية الجنازات

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أرسل له رسالة عن التغطيات الصحفية والإعلامية للجنازات والعزاءات .

قرأ يوسف الحسيني نص رسالة ضياء رشوان خلال برنامجه “ التاسعة ” المذاع على قناة “ الأولى الفضائية”، وكانت كالآتي :" أحر التعازي للأسرة الفنية في وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز أرجو من أسرة الفقيدة قبول اعتذاري باسمي واسم كل الصحفيين عن أي سلوك قد يكون صدر من بعض ممن ينتمي لمهنتنا النبيلة تصويرا او تحريرا ويحمل أي إساءة أو تجاوزا لحرمة الموت وخصوصية كل الحاضرين".

وتابع يوسف الحسيني قراءة رسالة ضياء رشوان:" حتى نضمن عدم تكرار تلك التجاوزات سوف أطرح على مجلس نقابة الصحفيين مشروع كود أخلاقي لتغطية الجنازات تصويرا وتحريرا يستقي بنوده من قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي والخصوصية الواجب احترامها ".

وأكمل يوسف الحسيني:" وتابع ضياء رشوان في رسالته « سوف أسعى فور إقرار هذا الكود للتنسيق مع كل النقابات الفنية المعنية لضمان تطبيق هذا الكود بالتعاون بيننا جميعا ".

