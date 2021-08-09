نقيب الإعلاميين: نحتاج وقفة تنظيمية لتغطية الجنازات

قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تعليقا على حالة الجدل المثارة حول تصوير وتغطية الجنازات، إننا بحاجة لوقفة تنظيمية لتغطية الجنازات والعزاءات، مضيفا:" هناك حرمة للمتوفى وأهل المتوفى لابد من احترامها".

وأضاف طارق سعدة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية “، :«في ميثاق الشرف الإعلامي هناك احترام كامل للحريات الشخصية وعدم الدخول في الحياة الشخصية للأفراد».

وتابع طارق سعدة:" القانون الجنائي يجرم التصوير والتسجيل دون إذن، وقد تصل العقوبة لـ 7 سنوات حبس ".

وأكمل طارق سعدة:" نأمل أن يكون هناك نقطة نظام في ملف تغطية العزاءات، وهناك حالة من الضجر لدى المزيد من المشاهير بسبب تواجد عدم تنظيم في تصوير الجنازات، إضافة إلى تواجد شخصيات ليسوا إعلاميين أو صحفيين ولا علاقة لهم بالعزاء، ولكنهم متواجدين في الجنازة فقط لرؤية المشاهير ".

