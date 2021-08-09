بعد نجاح لعبة نيوتن.. منى زكى تعيش نشاطا سينمائيا بـ 3 أفلام

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة منى زكى، وذلك بعد نجاح مسلسلها “لعبة نيوتن”، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي.

تنتظر منى زكى عرض فيلمها الجديد “العنكبوت” الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي.

فيلم العنكبوت، الذى تشارك فى بطولته منى زكى، وبدأت فى تصويره منذ أكثر من عامين إلا أنه تعرض إلى تأجيلات عدة.

عودة للتعاون مع هنيدي:

كما تقوم منى زكى حالياً بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم الجواهرجى “اسم مؤقت”، مع الفنان محمد هنيدي، ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهم منذ أن قدما فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية منذ أكثر من 23 عاما.

كما تستعد منى زكى إلى تصوير دورها ضمن أحداث فيلم القاهرة مكة، الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا.