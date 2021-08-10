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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. لو من مواليد 10 أغسطس اعرف نصيحة الأبراج لك

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد واحد من مواليد الأبراج المعروفة بالثقة الشديدة فى النفس التى تصل إلى الغرور فى بعد الأحيان الزائد عن الحد، برج الأسد من المعروف عنه ان لديه طموح لا حدود له ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج الأسد لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 10 أغسطس فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

مواليد 10 أغسطس وفقا لأرقام الفلك 

وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 10 أغسطس، فإن ذلك يعنى أنك تتمتع بالذكاء والجاذبية، ولديك إرادة قوية وموهبة تحليلية، وأنت بحاجة دائمة لتحقيق تقدم وللشعور بأنك مفيد للآخرين.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 9 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

نصيحة الأبراج 

 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 10 أغسطس، تقول له فيها إنك فى هذا العام تميل كثيرا للعصبية، وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية فى التعامل

توقعات برج الاسد خلال الأسبوع

 

برج الأسد:

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد المهني:
لن يحمل هذا الأسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه أعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود  القمر برج القوس لا يسهل عليك الأمور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا إلى التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد، ما يسمم الأجواء أو يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ أمور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الأوضاع .

حظك هذا الأسبوع برج الأسد على الصعيد العاطفي: 
التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وإرباكات وجود الزهرة في برجك يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.
 

برج الأسد مواليد اليوم 10 أغسطس علم الفلك نصيحة الأبراج

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