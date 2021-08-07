حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

أبراج اليوم حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمها اليوم خبيرة الأبراج ماغي فرح.

حظك اليوم برج الحمل السبت 7/8/2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

مهنياً

الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون مؤشراً لبعض التسرّع، يومك مميز وناجح وتنتظرك بعض المفاجآت السارة على مختلف الأصعدة.

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : يوم موفّق جدًّا ويدعوك إلى تكرار المحاولات مهما واجهتك العراقيل وعدم الاستسلام أمام بعض الخطوات الفاشلة. , المرتبط : الحب : ربما يكون من الواجب عليك أن تهتم بالشخص الذي تحبه وأن تضع اعتبارًا لكل الأشخاص القريبين منه وأيضًا كل الاهتمامات والهوايات التي ينظر إليها بمنظور جاد.

صحياً

لا يمكن التنبؤ بالوضع الصحي اليوم ولكن خذ الاحتياطات اللازمة. اتبع النظام الغذائي السليم الذي لا يفقدك المناعة والحيوية وينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الثور السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

انفق بحكمة وخذ بعين الاعتبار أنّه يجب أن تضع قدراً كافياً من الادخار. إذا نجحت فى الحصول على إجازة قصيرة فلا تتردد

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : لاتجعل الملل يسيطر على علاقتك , أحضر هدية لحبيبك، واجعلها هدية مميزة جدًا، وقم بتغليفها باللون الذي يحبه حبيبك، واختر الوقت المناسب لتعطيه الهدية واجعلها مفاجأة. , الاعزب : إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب

صحياً

تتمتع بالقوة الذهنية التي تعكس ايجابيًا على صحتك العامة. تجاوز هذه المرحلة بأفضل ما يكون، وخطط للمرحلة المقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك يجب أن تسأل وتعرف بشكل كامل أفضل المحال التجارية التي تقوم ببيع الأطعمة الصحية والتي تلتزم بالنظافة التامة، فهذا سيجنبك أية أمراض محتملة.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

الحياة العملية متوازنة اليوم وسوف تحصل العديد من الفرص للتعلم أكثر وتبادل خبراتك مع الآخرين أيضا. ولكن قد تكون هناك بعض الظروف غير المتوقعة

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : ابحث عن الحب في المكان الصحيح وتأكد من مشاعرك قبل أن تنخرط في علاقة غير مناسبة لك على كل المستويات. , المرتبط: كن عاقلاً ولا تعرض نفسك للخطر وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يقف بجانبك في الأوقات الصعبة

صحياً

قرر ممارسة الرياضة بانتظام لأنها مفيدة جداً لوضعك الصحي, وأيضاً ممارسة النظام الصحى فى تناولك للطعام سيجعل منك شخصًا رشيقًا بالإضافة إلى أنه سيجلب لك النفع صحيًا



حظك اليوم برج السرطان السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً ودراسياً

الحياة متقلبة ولا يبقى شيء على حاله.. تذكر أنّ الله يحبك وسيساعدك. وقد تتقدّم في مهنتك او في اعمالك وتشعر بشيء من الارتياح

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : اليوم قد تكون الظروف الظروف غير مواتية للحبّ , اجعل العقبات التي تواجهك تحديات وتخلص منها , المرتبط : عليك الحد من جرأتك وتهورك يا مولود السرطان , ولا داعي للرد السريع والعصبي في الكثير من المواقف

صحياً

لا توجد إشارة مؤكدة تشير إلى أن جسدك يحتوي على مرض أو وعكة ما



حظك اليوم برج الاسد السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل , هناك بعض التغيرات البسيطة التي قد تقتحم يومك ولكن من خلال الهدوء والقناعة التامة بمبادئك وطرقك في التعامل مع المشاكل ستجد أنك قادر على التوافق مع تلك التغيرات.

عاطفياً واجتماعياً

اعرف ما هى أهم الأشياء فى حياتك، وهذا سيساعدك على وضع اللمسات الاخيرة على قرار الذى يحيرك كما أن قضاء وقت ممتع مع عائلتك أيضا يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر الذى تراكم فى عقلك.

صحياً

أنت تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الابتدائية لابقاء الامور على هذا النحو. لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته





حظك اليوم برج العذراء السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

لا تهدر طاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم , استجمع قواك وكن أكثر اصرارًا على تحقيق ذاتك وطموحاتك.

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : انت فى مزاج رومانسى وخيالى اليوم، تجد الرومانسية فى كل مكان ولديك طاقة كبيرة للدفاع عن حبك مهما تطلب الأمر منك من مجهود ومن تضحيات. , المرتبط : حاول أن تطرح أفكارًا جديدة لخلق روح في العلاقة , لاتدع الملل يتسرب لعلاقتك

صحياً

ابتعد كل من يحاول إثارة عصبيتك، وتحاش الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك. وقد يلازمك شعور بالكآبة والإحباط جراء ضغوط ما لذا انتبه لصحتك



حظك اليوم برج الميزان السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

قد تكون اليوم غير مستعد لشيء جديد ولكنك تراقب وتتأمل ما بين يديك. أنت منسجم ولكنك لا تريد أن تبقى هكذا، تريد شيئاً أهم..وحاول ان تتحلى بالصبر مهما كانت الظروف

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : لاتجعل الملل يأثر عليكما مهما كانت الظروف , روح التجديد والمرح مهمة كثيراً اليوم , الاعزب : تفاصيل كثيرة قد تفوتك بالطرف الآخر اذا لم تسأل وتنتبه ، يجب أن تنتبه مستقبلاً إلى هذه التفاصيل ﻷنها ستساعدك في فهم شخصيته.

صحياً

لا تقلل من شأن أية أعراض جسدية قد تحس بها. حاول تناول الفاكهة باكبر قدر ممكن وخاصتة في المساء , بشرتك متعبة بعض الشيء وهي مفيدة جداً لتعويضك عن العشاء

حظك اليوم برج العقرب السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

لا تجعل التفكير يرهقك ويسيطر عليك. أنت مهتم جداً بأشياءك أو خططك أو المستقبل. تنظر إلى نفسك بعين الاهتمام. لست تريد خسائر

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : حاول التوازن المنظم في حياتك عيش بعض الاوقات الرومنسية مع شريكك , فالحياة اقصر مما تتوقع , اغتنم الوقت , الاعزب : اذا كنت تسعى وراء تحسين وضعك العاطفي، عليك أن تبذل جهوداً أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك في هذا الإطار

صحياً

الأمراض البسيطة واردة اليوم. قد تشعر ببعض التعب أو صداع هذه مجرد مرحلة عابرة , حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح

حظك اليوم برج القوس السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

حاول ألا تنساق لأى حجج او مبررات كى تؤجل مهامك أو لتعقيد الأمور. إذا كنت ترغب فى تعلم شيء جديد يمكن أن تفعل ذلك الآن فلديك من التركيز ما يكفي.

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : شريك حياتك قد يكون اليوم فى مزاج لا يسمح بتقديم تنازلات لذا عليك أن تتحلى بالكثير من التفاهم والمرونة، الاعزب : تبدي انفتاحاً على الشريك، بانتظارك نجاح وإشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت

صحياً

من منّا لا يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك لا بد من الاهتمام بها كما يلزم , الصحة الجيدة ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة لك. مجرد الحفاظ على النظام اللياقة البدنية الصحيح وتحقق ما تطمح إليه و ممارسة الرياضة أمر لا بد منه للاسترخاء الجسم وتحسين تركيزك.

حظك اليوم برج الجدي السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً

لا تثق بأي أحد بسهولة وتصرف على طبيعتك لكن بحذر وذكاء.الكآبة والملل قد يسيطران عليك اليوم , حاول قدر الامكان التجديد من روتين عملك الملل اليومي

عاطفياً واجتماعياً

المرتبط : العلاقة الناجحة تحتاج إلى توازن، ولا تحتاج إلى شخص يقدم تنازلات دائماً من أجل إرضاء شخص آخر , الاعزب : كن منظمًا، ولاتنظر الى الامور الصغيرة في حياتك , وتذكر كل شيء في هذه الحياة قسمة ونصيب

صحياً

اشرب الماء بكثرة حتى لو لم تشعر بالعطش. بعض الامراض غالبة تكون نفسية اكثير من جسدية فمثلاً مجرد التفكير بتفاؤل للتخلص من الوزن الزائد هذا يعيطك اليوم الطاقة والحيوية



حظك اليوم الدلو السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنياً



تفاءل وتذكر كل يوم في الصباح أنّ القدر يخبئ لك شيئًا جميلًا. يشير هذا اليوم إلى تجربة مهنية جديدة وازدواجية ما وانفصام بين اتجاهين، حدد خياراتك وكن واضحًا ودقيقًا في خياراتك وأفكارك.

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقاً للأولويات المحددة , المرتبط: لا بأس من لفتة رومانسية تعيد فيها لهيب الحبّ. لو بهدية صغيرة

صحياً

لا تجعل التوتر يسيطر عليك , حالتك الصحية ستكون مرهونة بشكل كبير بقدرة جهازك المناعي الذي يجب عليك تقويته بالقدر الأكبر من خلال عدم انقاص التغذية السلمية على جسدك



حظك اليوم برج الحوت السبت 7/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

مهنيا

كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقدّم الدعم، قد تفضي بسرّ الى أحد الزملاء، أو تقوم بخطوة ترضيك, الظروف غير المتوقعة والصعبة ستجعلك أقوى.



عاطفيا

لا تجعل الحب يشغلك عن الأمور الأخرى الضرورية في الحياة، في نفس الوقت الذي يجب أن تترك فيه بعض الوقت لتهتم بالشخص الذي تحبه وتضمن أنه لا يعاني من أي مشاكل في حياته

صحيا

تمارين التأمل او المشي قد تكون ضرورية جدًا لتفريغ الكميات الكبيرة من الطاقة السلبية الموجودة في داخلك.