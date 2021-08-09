علاج الصداع الأمامى .. بـ 6 طرق متنوعة

يعد علاج الصداع الأمامى من أكثر الأمور التى يبحث عنها عدد كبير من الناس لأنها من المشكلات الصحية المتكررة بين عدد كبير من الناس.

ويبحث عدد كبير من الناس عن علاج الصداع الأمامى لأنه يتسبب في المعاناة من الم شديد وقوي قد لا يمكن تحمله بسهولة.

وتختلف الطريقة الفعالة فى علاج الصداع الأمامى من شخص لآخر حيث تتفاوت أسباب الألم وطبيعة الجسم وطريقة استجابته للعلاج .

ويمكن علاج الصداع الأمامى ببعض الطرق الطبيعية دون الأدوية مثل تناول أنواع معينة من المشروبات أو التدليك أو عمل الكمادات الباردة أو الساخنة.

ونقدم لكم طرق متعددة ومختلفة تساعد فى علاج الصداع الأمامى من بينها طريقة تقضى عليه فى ثوان معدودة.



علاج الصداع في ثواني



يمكن علاج الصداع في ثواني معدودة من خلال اللجوء لما يعرف بعلم التدليك والضغط على نقاط الألم التى تستطيع القضاء على الشعور بألم الصداع، ومع ذلك هناك عدد قليل من الدراسات التي بحثت في كيفية تخفيف الصداع بالتدليك على الرأس والكتفين حيث يتضمن هذا أحيانًا تحفيز نقاط الضغط على الرأس.

وفي دراسة صغيرة وجد أن تدليك بالغين يعانون من صداع التوتر المزمن مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أشهر قد قلل من عدد حالات الصداع خلال الأسبوع الأول وفى نهاية فترة العلاج، انخفض متوسط ​​عدد حالات الصداع التي تلقاها كل شخص من حوالي سبعة أنواع في الأسبوع إلى صداعين فقط في الأسبوع، وانخفض متوسط ​​طول صداع الشخص بمقدار النصف خلال فترة العلاج من متوسط ​​ثماني ساعات إلى متوسط ​​أربع ساعات.

و بحث العلماء كيفية انتشار 10 علاجات التدليك مكثفة لمدة ساعة واحدة أكثر من أسبوعين قد تؤثر على 21 امرأة تعاني الصداع المزمن، وجد الباحثون في هذه الدراسة أن جلسات التدليك المكثفة أدت إلى تقليل حدوث الصداع ومدته وشدته.



علاج الصداع فى المنزل

ويمكن علاج الصداع فى المنزل ببعض الأعشاب الطبيعية بما في ذلك الينسون حيث يقلل من أعراض الصداع، والأقحوان هو نبات مزهر له خصائص مضادة للالتهابات.



ويمكن استخدم الزيوت العطرية فى علاج الصداع الأمامى وهي سوائل عالية التركيز تحتوي على مركبات عطرية من مجموعة متنوعة من النباتات ولها العديد من الفوائد العلاجية وغالبًا ما تستخدم موضعيًا، على الرغم من أنه يمكن تناول بعضها، كما أن زيوت النعناع واللافندر العطرية مفيدة بشكل خاص عند الإصابة بالصداع.

وثبت أن تطبيق زيت النعناع العطري على الصدغ يقلل من أعراض صداع التوتر، وزيت اللافندر فعال للغاية في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفة العليا واستنشاقه، وثبت أن شرب الماء يقلل من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات

خذ بعض المغنيسيوم لأنه يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم ونقل الأعصاب ومن المثير للاهتمام أن المغنيسيوم ثبت أيضًا أنه علاج آمن وفعال للصداع.



الحد من الكحول حيث ثبت أن الكحول يسبب التوتر وبعض أنواع الصداع لدى العديد من الأشخاص وهو موسع للأوعية الدموية ، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية ويسمح للدم بالتدفق .

علاج الصداع بالتدليك

ويعد علاج الصداع بالتدليك من أكثر الطرق الطبيعية الفعالة فى القضاء على الألم وتم إثبات كفائتها علميا حيث تعتمد على فكرة اختيار نقاط الضغط المناسبة لتخفيف الصداع، ومنها:



وتوجد نقاط وادي الاتحاد على اليد بين إصبعي الإبهام والسبابة كل ماعليك فعله هو قرص هذه المنطقة بإبهام وسبابة يدك الأخرى بقوة ولكن ليس بشكل مؤلم لمدة 10 ثوانٍ، وبعد ذلك قم بعمل دوائر صغيرة بإبهامك على هذه المنطقة في اتجاه واحد ثم في الاتجاه الآخر، لمدة 10 ثوانٍ أخرى لكل منهما، وكرر هذه العملية على نقطة يدك الأخرى وهذا النوع من العلاج لنقاط الضغط يخفف التوتر في الرأس والرقبة الذي يتسبب عادة فى المعاناة من الصداع الأمامى.



توجد نقاط حفر الخيزران في على جانبي الأنف من الأعلى حيث يلتقي جسر أنفك مع حافة حاجبيك ولعلاج الصداع الأمامى

استخدم كلا إصبعي السبابة للضغط بقوة على النقطتين في وقت واحد، واستمر لمدة 10 ثوان، توقف قليلا ثم كرر الأمر، ويمكن لمس نقاط الضغط هذه في تخفيف الصداع الذي ينتج عن إجهاد العين و الجيوب الأنفية ألم أو ضغط.



علاج صداع الرأس من الأمام

يعتمد علاج صداع الرأس من الأمامى على شدة الصداع والمحفزات المحتملة حيث يمكن علاج معظم حالات صداع الفص الجبهي باستخدام مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية مثل الأسبرين أو الأسيتامينوفين “تايلينول” أو الإيبوبروفين “أدفيل” أو النابروكسين “أليف”.

توجد أدوية مركبة لعلاج الصداع بدون وصفة طبية، وتشمل هذه المسكنات ومسكنات أو كافيين، مع ذلك الإفراط في استخدام بعض علاجات الصداع يمكن أن يزيد من حدة الصداع.

توجد طرق متعددة لعلاج الصداع من خلال السيطرة على التوتر الذي يعد أحد أهم أسباب الإصابة به، فقط ضع روتينًا يوميًا يتضمن وجبات مجدولة بانتظام ونومًا كافيًا، تشمل العلاجات الأخرى للتخلص من التوتر ما يلي:

دش ساخن أو حمام

تدليك

علاج بدني

اليوجا أو التأمل

تمرين منتظم

للصداع المزمن أو الشديد



وفى الحالات الشديدة المستمرة يطلب الطبيب عادة إجراء اختبارات تصوير للدماغ للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى محتملة للألم ، مثل الورم أو تمدد الأوعية الدموية ويشيع استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) لتصوير الدماغ.

مشروبات لعلاج الصداع



توجد بعض الـ مشروبات لعلاج الصداع وتنجح بالفعل فى حالات متعددة ومنها:

شاي الزنجبيل

يحتوي جذر الزنجبيل على العديد من المركبات المفيدة ، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات ، ووجدت إحدى أن 250 ملج من مسحوق الزنجبيل كانت فعالة فى علاج الصداع النصفي مثل دواء الصداع التقليدي سوماتريبتان في تقليل آلام الصداع ، ويساعد الزنجبيل في تقليل الغثيان والقيء والأعراض الشائعة المرتبطة بالصداع الشديد .

الشاي أو القهوة

قد يؤدي احتساء المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين ، مثل الشاي أو القهوة ، إلى الشعور بالراحة عند الشعور بالصداع، ويحسن الكافيين المزاج ويزيد من اليقظة ويضيق الأوعية الدموية ، وكل ذلك يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أعراض الصداع، كما أنه يساعد على زيادة فعالية الأدوية الشائعة المستخدمة لعلاج الصداع، مثل إيبوبروفين وأسيتامينوفين فقد ثبت انسحاب الكافيين يسبب الصداع إذا تناول الشخص كميات كبيرة من الكافيين بانتظام وتوقف فجأة ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الصداع المتكرر أن ينتبهوا إلى تناول الكافيين.

علاج الصداع الشديد المفاجئ

ويمكن علاج الصداع الشديد المفاجئ من خلال وضع كمادات باردة على جبهتك يمكن لمكعبات الثلج الملفوفة في منشفة أو كيس من الخضروات المجمدة أو حتى الاستحمام البارد أن تخفف الألم، احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة

ضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك وإذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية، فامسك بقطعة قماش دافئة على المنطقة المؤلمة وقد يؤدي الاستحمام الدافئ أيضًا إلى الحيلة.

خفت الأضواء

يمكن للضوء الساطع أو حتى الخافت من شاشة الكمبيوتر أن يسبب الصداع النصفي، فقم بتغطية نوافذك بالستائر المعتمة أثناء النهار، وارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق، ويمكن إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر واستخدام مصابيح الفلورسنت ذات الطيف النهاري في تركيبات الإضاءة الخاصة.

حاول ألا تمضغ

يمكن أن يؤذي مضغ العلكة ليس فقط فكك بل رأسك، وينطبق الشيء نفسه على مضغ أظافرك أو شفتيك أو خديك من الداخل أو أشياء يدوية مثل الأقلام وتجنب الأطعمة المقرمشة واللزجة وتأكد من تناول قضمات صغيرة، إذا كنت تطحن أسنانك في الليل، اسأل طبيب أسنانك عن واقي الفم، وهذا قد يحد من الصداع الذي تعاني منه في الصباح الباكر.

استخدم الأدوية باعتدال

الصيدليات مليئة بمسكنات الآلام لجميع أنواع الصداع وللحصول على أقصى فائدة بأقل مخاطر، اتبع الإرشادات الموجودة على الملصق وأبرزها:

اختر السوائل بدلًا من الحبوب ويمتصه جسمك بشكل أسرع.

تجنب الإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( NSAIDs ) إذا كنت تعاني من قصور في القلب أو فشل كلوي، ولا تعطي الأسبرين لطفل أقل من 18 عامًا.

تناول المسكنات بمجرد أن تبدأ في الشعور بالألم ومن المحتمل أن تتغلب عليها بجرعة أصغر، وإذا أصبت بمرض في المعدة عند الإصابة بالصداع فاسأل الطبيب لتتمكن من العلاج الصحيح.

المصادر :

healthline