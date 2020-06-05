4 طرق لـ علاج الصداع المستمر .. 5 للنصفي بدون أدوية

يبحث الناس كثيرا عن علاج الصداع المستمر لذلك من المهم توخي الحذر من بعض العلاجات فهناك الكثير من الادوية التي تعمل على علاج الصداع المستمر فيجب الانتباه إلى اليهم لمعرفة الافضل لك.
وقدم موقع mayoclinic علاج الصداع المستمر عن طريق بعض الطرق وهي :
العلاج بالإبر : تستخدم هذه التقنية القديمة إبرًا رفيعة الشعر يتم إدخالها في عدة مناطق من جلدك في نقاط محددة وفي حين أن النتائج مختلطة ، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الوخز بالإبر يساعد على الحد من تكرار وشدة الصداع المزمن
فهي علاج فعال للصداع المستمر.
الارتجاع البيولوجي : قد تكون قادرًا على التحكم في الصداع من خلال أن تكون أكثر وعيًا بتغيرات استجابات جسدية معينة ثم تغييرها ، مثل توتر العضلات ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد.
تدليك : يمكن أن يقلل التدليك من التوتر ويخفف الألم ويعزز الاسترخاء على الرغم من أنه لم يتم تحديد قيمته كعلاج للصداع ، فقد يكون التدليك مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك عضلات ضيقة في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والكتفين.
الأعشاب والفيتامينات والمعادن : توجد بعض الأدلة على أن حمى الأعشاب والزبدة تساعد في منع الصداع النصفي أو تقليل شدتها وقد تقلل جرعة عالية من فيتامين ب 2 (الريبوفلافين) أيضًا من الصداع النصفي.
وقد تقلل مكملات كبريتات المغنيسيوم عن طريق الفم من تكرار الصداع لدى بعض الأشخاص ، على الرغم من أن الدراسات لا توافق جميعًا.
التحفيز الكهربائي للعصب القذالي : يتم زرع قطب كهربائي صغير يعمل بالبطارية جراحيًا بالقرب من العصب القذالي عند قاعدة عنقك ويرسل القطب نبضات طاقة مستمرة إلى العصب لتخفيف الألم ويعتبر هذا النهج الاستقصائي.
أسرع علاج للصداع بدون أدوية
بعض العوامل البيئية مثل اضطراب النوم ، والجفاف ، والوجبات التي يتم تخطيها ، وبعض الأطعمة ، وتقلبات الهرمونات ، والتعرض للمواد الكيميائية هي من مسببات الصداع المستمر لذلك يجب البحث عن أسرع علاج للصداع بدون أدوية.
لا يشمل علاج الصداع المستمر تناول الأدوية فقط ويمكن استخدام علاجات أخرى أيضًا فهناك أسرع علاج للصداع النصفي دون أدوية وتشمل العلاجات غير الدوائية ما يلي:
العلاج السلوكي
الذي يمكن إعطاؤه بمفرده أو في مجموعة ويمكن أن يساعدك ذلك على فهم الآثار العقلية لصداعك ومناقشة طرق التأقلم.
الارتجاع البيولوجي
الذي يستخدم أجهزة المراقبة لمساعدتك على فهم وظائف الجسم مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتوتر العضلات وتعلم التحكم فيها
تحفيز العصب القذالي
هو إجراء جراحي يتم فيه وضع جهاز صغير في قاعدة جمجمتك ويرسل الجهاز نبضات كهربائية إلى العصب القذالي ، مما قد يخفف من آلام الصداع لدى بعض الأشخاص.
الوخز بالإبر
والذي ينطوي على إدخال إبر رفيعة الشعر رفيعة في أماكن معينة من الجسم ، على الرغم من أنه لم يثبت أنه يحسن الصداع المستمر
التدليك
الذي يمكن أن يساعد في الاسترخاء ويقلل من توتر العضلات
علاج الصداع المزمن
فإذا لم تخفف مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من ألم الصداع النصفي أثناء النوبة ، فقد يصف طبيبك أدوية التريبتان وهي أدوية تقلل الالتهاب وتغير تدفق الدم داخل دماغك يأتون على شكل بخاخات أنفية وحبوب لذلك يجب علاج الصداع المزمن.
تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:
سوماتريبتان (إيميتريكس)
ريزاتريبتان (ماكسالت)
ريزاتريبتان (اكسرت)
إذا كنت تعاني من الصداع الموهن لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر أو الصداع الذي يوهن إلى حد ما أربعة أيام في الشهر ، أو أي صداع لا يقل عن ستة أيام في الشهر ، تحدث مع طبيبك حول تناول دواء يومي لمنع الصداع.
وتظهر الأبحاث أن الأدوية الوقائية غير مستغلة بشكل كبير فقط 3 إلى 13 في المائة من المصابين بالصداع النصفي يتناولون أدوية وقائية ، بينما يحتاج ما يصل إلى 38 في المائة منهم بالفعل ويؤدي منع الصداع النصفي إلى تحسين جودة الحياة والإنتاجية بشكل كبير.
تشمل الأدوية الوقائية المفيدة ما يلي:
بروبرانولول (انديرال)
ميتوبرولول (توبرول)
توبيراميت (توباماكس)
لقد شعرنا جميعًا بأعراض الصداع في مرحلة ما من حياتنا وعادة ما تكون مصدر إزعاج بسيط يمكن تخفيفه باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ولكن ماذا لو كان صداعك ثابتًا ، ويحدث كل يوم تقريبًا؟
الصداع اليومي المزمن هو عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا ويمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من صداع مزمن أو مستمر ويمكن أن يكون الصداع المستمر منهكًا ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية.
مصطلح الصداع اليومي المزمن واسع إلى حد ما ويتضمن العديد من أنواع الصداع المختلفة التي يمكن أن تحدث على أساس يومي:
صداع التوتر
الذي يبدو وكأنه رباط ضيق تم وضعه حول رأسك
الصداع النصفي
الذي يبدو وكأنه صداع شديد شديد يمكن أن يحدث على أحد جانبي الرأس أو كليهما
الصداع العنقودي
الذي يمكن أن يحدث ويوقف على مدى أسابيع أو شهور ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا على جانب واحد من رأسك
الهيمسترانيا المستمرة
التي تحدث على جانب واحد من رأسك وتشعر أنها تشبه الصداع النصفي
ويعتمد علاجك على السبب الأساسي لصداعك إذا لم يتمكن طبيبك من تحديد السبب الكامن ، فسيصف العلاج الذي يركز على منع ألم الصداع بشكل فعال ونشمل علاجات الصداع المستمر ما يلي:
الأدوية
تشمل الأدوية التي يمكن استخدامها لمنع أو علاج الصداع المستمر ما يلي:
مضادات الاكتئاب
تسمى ثلاثية الحلقات ، مثل أميتريبتيلين ونورتريبتيلين ، والتي يمكن أن تساعد في منع الصداع وقد تساعد أيضًا في التحكم في القلق أو الاكتئاب الذي يمكن أن يحدث جنبًا إلى جنب مع الصداع المستمر.
حاصرات بيتا مثل بروبرانولول (إنديرال) وميتوبرولول (لوبريسور)
الأدوية غير الستيرويدية
المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) ونابروكسين (أليف) ويجب استخدام هذه الأدوية باعتدال ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في استخدام الأدوية أو الصداع الارتدادي.
الأدوية المضادة للاستيلاء
مثل جابابنتين (نيورونتين) و توبيراميت (توباماكس)
حقن البوتوكس
وهوو حقن سم عصبي مشتق من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي ويمكن أن يكون هذا أيضًا خيارًا للأشخاص الذين لا يتسامحون مع الأدوية اليومية.
علاج الصداع النصفي بالماء
عندما لا يشرب بعض الناس كمية كافية من الماء يصابون بصداع أو صداع نصفي وهناك القليل من البحث العلمي لدعم فكرة نقص المياه التي تسبب الصداع ومع ذلك فإن عدم وجود بحث لا يعني أن صداع الجفاف ليس حقيقيًا.
ويحدث الجفاف عندما تفقد كمية من الماء أكثر مما تتناوله في بعض الأحيان قد تنسى شرب كمية كافية من الماء وفي معظم الأوقات يحدث الجفاف عندما تمارس الرياضة بقوة وتفشل في تجديد المياه المفقودة من العرق.
ويعتمد جسم الإنسان على الماء لأداء وظائفه الأكثر أهمية ، لذا فإن وجود القليل منه يمكن أن يكون خطيرًا للغاية وعندما تكون شديدة يمكن أن يسبب الجفاف تلف الدماغ والموت والجفاف الشديد أكثر شيوعًا في:
الأطفال
كبار السن
الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
الناس الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
واليكم طرق علاج الصداع النصفي بالماء
احصل على شراب من الماء في أقرب وقت ممكن فتزول معظم حالات الصداع الناتج عن الجفاف خلال ثلاث ساعات من الشرب
لست بحاجة إلى الماء الزائد: يجب أن يساعد كوب بسيط أو اثنين من الماء في معظم الحالات.
أحيانًا ما يؤدي الشرب بسرعة كبيرة إلى تقيؤ الأشخاص المصابين بالجفاف لذا من الأفضل تناول رشفات بطيئة وثابتة يمكنك حتى مص القليل من مكعبات الثلج.
لا تمضي أكثر من ساعتين بدون كوب من الماء فالماء مهم لصحتك بشكل عام ولكنه مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من الصداع النصفي وفي إحدى الدراسات عندما أضاف الأشخاص الذين يحصلون عليها حوالي 6 أكواب (1.5 لتر) من الماء إلى الكمية المعتادة ، قالوا إنهم يعانون من صداع أقل وقالوا أيضًا إن ألمهم أقل عندما يصابون بالصداع.
وقدم موقع mayoclinic علاج الصداع المستمر عن طريق بعض الطرق وهي :
العلاج بالإبر : تستخدم هذه التقنية القديمة إبرًا رفيعة الشعر يتم إدخالها في عدة مناطق من جلدك في نقاط محددة وفي حين أن النتائج مختلطة ، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الوخز بالإبر يساعد على الحد من تكرار وشدة الصداع المزمن
فهي علاج فعال للصداع المستمر.
الارتجاع البيولوجي : قد تكون قادرًا على التحكم في الصداع من خلال أن تكون أكثر وعيًا بتغيرات استجابات جسدية معينة ثم تغييرها ، مثل توتر العضلات ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد.
تدليك : يمكن أن يقلل التدليك من التوتر ويخفف الألم ويعزز الاسترخاء على الرغم من أنه لم يتم تحديد قيمته كعلاج للصداع ، فقد يكون التدليك مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك عضلات ضيقة في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والكتفين.
الأعشاب والفيتامينات والمعادن : توجد بعض الأدلة على أن حمى الأعشاب والزبدة تساعد في منع الصداع النصفي أو تقليل شدتها وقد تقلل جرعة عالية من فيتامين ب 2 (الريبوفلافين) أيضًا من الصداع النصفي.
وقد تقلل مكملات كبريتات المغنيسيوم عن طريق الفم من تكرار الصداع لدى بعض الأشخاص ، على الرغم من أن الدراسات لا توافق جميعًا.
التحفيز الكهربائي للعصب القذالي : يتم زرع قطب كهربائي صغير يعمل بالبطارية جراحيًا بالقرب من العصب القذالي عند قاعدة عنقك ويرسل القطب نبضات طاقة مستمرة إلى العصب لتخفيف الألم ويعتبر هذا النهج الاستقصائي.
أسرع علاج للصداع بدون أدوية
بعض العوامل البيئية مثل اضطراب النوم ، والجفاف ، والوجبات التي يتم تخطيها ، وبعض الأطعمة ، وتقلبات الهرمونات ، والتعرض للمواد الكيميائية هي من مسببات الصداع المستمر لذلك يجب البحث عن أسرع علاج للصداع بدون أدوية.
لا يشمل علاج الصداع المستمر تناول الأدوية فقط ويمكن استخدام علاجات أخرى أيضًا فهناك أسرع علاج للصداع النصفي دون أدوية وتشمل العلاجات غير الدوائية ما يلي:
العلاج السلوكي
الذي يمكن إعطاؤه بمفرده أو في مجموعة ويمكن أن يساعدك ذلك على فهم الآثار العقلية لصداعك ومناقشة طرق التأقلم.
الارتجاع البيولوجي
الذي يستخدم أجهزة المراقبة لمساعدتك على فهم وظائف الجسم مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتوتر العضلات وتعلم التحكم فيها
تحفيز العصب القذالي
هو إجراء جراحي يتم فيه وضع جهاز صغير في قاعدة جمجمتك ويرسل الجهاز نبضات كهربائية إلى العصب القذالي ، مما قد يخفف من آلام الصداع لدى بعض الأشخاص.
الوخز بالإبر
والذي ينطوي على إدخال إبر رفيعة الشعر رفيعة في أماكن معينة من الجسم ، على الرغم من أنه لم يثبت أنه يحسن الصداع المستمر
التدليك
الذي يمكن أن يساعد في الاسترخاء ويقلل من توتر العضلات
علاج الصداع المزمن
فإذا لم تخفف مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية من ألم الصداع النصفي أثناء النوبة ، فقد يصف طبيبك أدوية التريبتان وهي أدوية تقلل الالتهاب وتغير تدفق الدم داخل دماغك يأتون على شكل بخاخات أنفية وحبوب لذلك يجب علاج الصداع المزمن.
تشمل الخيارات الشائعة ما يلي:
سوماتريبتان (إيميتريكس)
ريزاتريبتان (ماكسالت)
ريزاتريبتان (اكسرت)
إذا كنت تعاني من الصداع الموهن لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر أو الصداع الذي يوهن إلى حد ما أربعة أيام في الشهر ، أو أي صداع لا يقل عن ستة أيام في الشهر ، تحدث مع طبيبك حول تناول دواء يومي لمنع الصداع.
وتظهر الأبحاث أن الأدوية الوقائية غير مستغلة بشكل كبير فقط 3 إلى 13 في المائة من المصابين بالصداع النصفي يتناولون أدوية وقائية ، بينما يحتاج ما يصل إلى 38 في المائة منهم بالفعل ويؤدي منع الصداع النصفي إلى تحسين جودة الحياة والإنتاجية بشكل كبير.
تشمل الأدوية الوقائية المفيدة ما يلي:
بروبرانولول (انديرال)
ميتوبرولول (توبرول)
توبيراميت (توباماكس)
لقد شعرنا جميعًا بأعراض الصداع في مرحلة ما من حياتنا وعادة ما تكون مصدر إزعاج بسيط يمكن تخفيفه باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ولكن ماذا لو كان صداعك ثابتًا ، ويحدث كل يوم تقريبًا؟
الصداع اليومي المزمن هو عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا ويمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من صداع مزمن أو مستمر ويمكن أن يكون الصداع المستمر منهكًا ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية.
مصطلح الصداع اليومي المزمن واسع إلى حد ما ويتضمن العديد من أنواع الصداع المختلفة التي يمكن أن تحدث على أساس يومي:
صداع التوتر
الذي يبدو وكأنه رباط ضيق تم وضعه حول رأسك
الصداع النصفي
الذي يبدو وكأنه صداع شديد شديد يمكن أن يحدث على أحد جانبي الرأس أو كليهما
الصداع العنقودي
الذي يمكن أن يحدث ويوقف على مدى أسابيع أو شهور ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا على جانب واحد من رأسك
الهيمسترانيا المستمرة
التي تحدث على جانب واحد من رأسك وتشعر أنها تشبه الصداع النصفي
ويعتمد علاجك على السبب الأساسي لصداعك إذا لم يتمكن طبيبك من تحديد السبب الكامن ، فسيصف العلاج الذي يركز على منع ألم الصداع بشكل فعال ونشمل علاجات الصداع المستمر ما يلي:
الأدوية
تشمل الأدوية التي يمكن استخدامها لمنع أو علاج الصداع المستمر ما يلي:
مضادات الاكتئاب
تسمى ثلاثية الحلقات ، مثل أميتريبتيلين ونورتريبتيلين ، والتي يمكن أن تساعد في منع الصداع وقد تساعد أيضًا في التحكم في القلق أو الاكتئاب الذي يمكن أن يحدث جنبًا إلى جنب مع الصداع المستمر.
حاصرات بيتا مثل بروبرانولول (إنديرال) وميتوبرولول (لوبريسور)
الأدوية غير الستيرويدية
المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) مثل ايبوبروفين (موترين ، أدفيل) ونابروكسين (أليف) ويجب استخدام هذه الأدوية باعتدال ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في استخدام الأدوية أو الصداع الارتدادي.
الأدوية المضادة للاستيلاء
مثل جابابنتين (نيورونتين) و توبيراميت (توباماكس)
حقن البوتوكس
وهوو حقن سم عصبي مشتق من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي ويمكن أن يكون هذا أيضًا خيارًا للأشخاص الذين لا يتسامحون مع الأدوية اليومية.
علاج الصداع النصفي بالماء
عندما لا يشرب بعض الناس كمية كافية من الماء يصابون بصداع أو صداع نصفي وهناك القليل من البحث العلمي لدعم فكرة نقص المياه التي تسبب الصداع ومع ذلك فإن عدم وجود بحث لا يعني أن صداع الجفاف ليس حقيقيًا.
ويحدث الجفاف عندما تفقد كمية من الماء أكثر مما تتناوله في بعض الأحيان قد تنسى شرب كمية كافية من الماء وفي معظم الأوقات يحدث الجفاف عندما تمارس الرياضة بقوة وتفشل في تجديد المياه المفقودة من العرق.
ويعتمد جسم الإنسان على الماء لأداء وظائفه الأكثر أهمية ، لذا فإن وجود القليل منه يمكن أن يكون خطيرًا للغاية وعندما تكون شديدة يمكن أن يسبب الجفاف تلف الدماغ والموت والجفاف الشديد أكثر شيوعًا في:
الأطفال
كبار السن
الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
الناس الذين لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب
واليكم طرق علاج الصداع النصفي بالماء
احصل على شراب من الماء في أقرب وقت ممكن فتزول معظم حالات الصداع الناتج عن الجفاف خلال ثلاث ساعات من الشرب
لست بحاجة إلى الماء الزائد: يجب أن يساعد كوب بسيط أو اثنين من الماء في معظم الحالات.
أحيانًا ما يؤدي الشرب بسرعة كبيرة إلى تقيؤ الأشخاص المصابين بالجفاف لذا من الأفضل تناول رشفات بطيئة وثابتة يمكنك حتى مص القليل من مكعبات الثلج.
لا تمضي أكثر من ساعتين بدون كوب من الماء فالماء مهم لصحتك بشكل عام ولكنه مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من الصداع النصفي وفي إحدى الدراسات عندما أضاف الأشخاص الذين يحصلون عليها حوالي 6 أكواب (1.5 لتر) من الماء إلى الكمية المعتادة ، قالوا إنهم يعانون من صداع أقل وقالوا أيضًا إن ألمهم أقل عندما يصابون بالصداع.