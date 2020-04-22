نوع مهمل من الزيوت و4 أطعمة تخلصك من الصداع في غمضة عين

تعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ، وضغط الرأس منخفض جدًا أو مرتفع جدًا.

ووفقًا لموقع "healthline"، إليكم أبرز العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع النصفى

- استنشاق زيت اللافندر لمدة 15 دقيقة فهو يحفز الدماغ على التخلص من الآلام بشكل تدريجى و يعد التدليك حلا فعالا للتخلص من الصداع النصفى يعد التدليك حلا فعالا للتخلص من الصداع النصفى



أما عن دور الأطعمة التى تحارب الصداع فهى