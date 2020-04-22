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مرأة

نوع مهمل من الزيوت و4 أطعمة تخلصك من الصداع في غمضة عين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 06:01 ص
الصداع
الصداع
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لمياء الياسين
يعد الصداع من أكثر الأعراض اليومية المزعجة، والتى لا يمكن تقبلها بشكل دائم، مما ينتج عنه تغير مزاجى بشكل كبير وعدم الشعور بالراحة طوال اليوم.

تعد أبرز أسباب الإصابة بالصداع النصفي  خلل فى الأوعية الدموية في الدماغ، بما في ذلك السكتة الدماغية، والالتهابات مثل التهاب السحايا، وأورام الدماغ، وضغط الرأس منخفض جدًا أو مرتفع جدًا.


ووفقًا لموقع "healthline"، إليكم أبرز العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع النصفى.

 - استنشاق زيت اللافندر  لمدة 15 دقيقة فهو يحفز الدماغ على التخلص من الآلام بشكل تدريجى و يعد التدليك حلا فعالا للتخلص من الصداع النصفى

أما عن دور الأطعمة التى  تحارب الصداع فهى

1 - الموز: يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم.

2 - اللبن (الزبادي):  تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع.

3 - الشيكولاتة الداكنة: تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي.

4 -  الخضراوات الورقية: تحتوى على المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع
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