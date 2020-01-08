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مرأة

بـ جنيه واحد.. علاجات منزلية تقضي على الصداع النصفي في 15 دقيقة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:01 ص
علاجات طبيعية للصداع
علاجات طبيعية للصداع النصفى
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نهى هجرس
يعد الصداع النصفى من أكثر الأمراض شيوعًا، والتى لا يمكن تقبلها بشكل دائم مما ينتج عنه التغير المزاجى بشكل كبير وعدم الشعور بالراحة طوال اليوم.

ووفقًا لموقع "healthline" إليكم أبرز العلاجات الطبيعية التى تساعد على التخلص من الصداع النصفى.

- زيت اللافندر
يساعد استنشاق زيت اللافندر على تخفيف آلام الصداع النصفى بشكل أساسى، وذلك عند استنشاقه لمدة 15 دقيقة فهو يحفز الدماغ على التخلص من الآلام بشكل تدريجى.

- العلاج بالتدليك
هو ممارسة الضغط بالأصابع واليدين على نقاط محددة في الجسم لتخفيف الألم والأعراض الأخرى، ويعد العلاج بالتدليك من أهم العلاجات الطبيعية البديلة الموثوق بها للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفى.

- تناول الماغنسيوم
يرتبط نقص الماغنسيوم بالصداع والصداع النصفي كما تشير الدراسات إلى أن مكملات الماغنسيوم تساعد على منع الصداع النصفي.

يمكنك الحصول على المغنيسيوم من الأطعمة التي تشمل:

- لوز
- حبوب السمسم
- بذور زهرة عباد الشمس
- الكاجو
- زبدة الفول السوداني
- دقيق الشوفان
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