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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

5 أطعمة للقضاء على الصداع.. أبرزها الموز

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
كثير منا يصاب بالصداع لأسباب مختلفة في وقت الحظر، لذا قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية، الأغذية التى تتغلب على الصداع بشكل صحي.

الزبادي
من المتعارف عليه أن الزبادي مفيد لصحة الأمعاء، ولكن لا يعرف كثير من الأشخاص أنه يعتبر علاجا جيدا للصداع.

ويمكن أن يكون سبب الصداع نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي، سوف يساهم في تخفيف الصداع، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.

الموز
يعتبر المغنيسيوم من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دورا مهما في تخفيف آلام الرأس، ويعد الموز مصدرا أساسيا لهذا المركب.

الأفوكادو
تعتبر الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جدا لعلاج كثير من الأمراض، ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابا يؤدي إلى حدوث صداع.

القهوة
يساعد تناول فنجان من القهوة  في الشعور باليقظة على الفور، ويساهم في تقليل الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

الخضراوات الورقية
تعد الخضروات الورقية مصدرا مميزا للمغنيسيوم، ولذلك ينصح بتناول الخضراوات الورقية عند الشعور بآلام الرأس.
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