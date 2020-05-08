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مرأة

علاج الصداع النصفي بدون أدوية

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:39 م
علاج الصداع النصفي
علاج الصداع النصفي بدون أدوية
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأشخاص من الصداع النصفي الذي يسبب شعورا شديدا بالألم في الرأس يشل فكر وتركيز الإنسان مما يؤثر على عمله وطبيعة حياته.


وبشكل عام يشعر الإنسان بالصداع عندما توجد مشكلة ما داخل جسمه لذا يجب اكتشاف سبب الصداع وعلاجه وعدم الاعتماد على المسكنات بشكل رئيسي.

ولكن المشكلة فى هذه الحالة أنه لن يستطيع الإنسان تحمل الشعور بألم الصداع النصفي حتى يتمكن من اكتشاف أسبابه وعلاجها.

وعرض موقع " webmd" طريقة طبيعية لعلاج الصداع النصفى بدون أدوية وبدون تكلفة مادية، وهى:

 - ضع كيسًا باردًا على الجبهة يمكن استخدام مكعبات الثلج الملفوفة بمنشفة أو كيس خضروات مجمدة أو حتى حمام بارد .

- استمر في الضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة ، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

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