بدون مسكنات.. نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من الصداع فورا

هل تعانى من الصداع المتكرر .. إليك بعض العلاجات البسيطة والفعالة للمساعدة في التخلص من الصداع النصفي يقدمها موقع "برايت سايد"، لا تترددي في تجربتها .





1. الثلج





مضاد للالتهابات". يمكنك وضع كيس ثلج على جبهتك أو رأسك أو رقبتك من أجل الراحة الفورية.





2. زيت اللافندر







الأشخاص الذين استنشقوا زيت اللافندر أثناء الصداع النصفي لمدة 15 دقيقة على الأقل تخلصوا أسرع من الصداع





3. زيت النعناع





دلكي زيت النعناع على رقبتك لتخفيف الصداع النصفي حيث يخفف من الشعور بالغثيان والقلق.





4. اجعل الزنجبيل أفضل صديق لك.









يستخدم الزنجبيل فى تخفيف الصداع النصفي أيضًا. مسحوق الزنجبيل يقلل من شدة الصداع النصفي ومدته. شاي الزنجبيل مضاد للالتهابات وهو علاج مثبت للصداع.