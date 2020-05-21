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مرأة

4 حيل سريعة من مطبخك تخلصك من الصداع

الخميس 21/مايو/2020 - 11:20 ص
الصداع
الصداع
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لمياء الياسين
يعد الصداع من الأعراض المزعجة التى يعانى منها الكثيرين فى رمضان ويمكن التخلص منه بمجموعة علاجات سريعة تخلصك من الصداع فى غمضة عين من مطبخك.. إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

-شاي البابونج

يتمتع شاي البابونج بخصائص مضادة للالتهابات وهذا هو السبب في أن شاي البابونج هو مسكن كبير للألم للصداع النصفي وصداع التوتر.

 أضيفى 3-4 ملاعق كبيرة من البابونج في كوب الشاي. صب الماء المغلي فوقه. دعها تنقع لمدة 5 دقائق وشربها.

-النعناع

النعناع له تأثير مهدئ على الجسم يمكن أن يخفف من الصداع واضطرابات القلق ومشاكل المعدة. يحتوي على المنثول وميثيل الساليسيلات ، وكلاهما لهما تأثيرات مضادة للتشنج. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تطبيق زيت النعناع على الجبين في تخفيف صداع التوتر .

تسحق 7-10 أوراق النعناع وضعها في فنجان الشاي الخاص بك. أضيفى الماء المغلي فوقه وتركه ينقع لمدة 10 دقائق.

- شاي القرنفل

القرنفل يتمتع بالعديد من الخصائص  التي تخفف الألم  .

طريقة التحضير: أضيفى ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون في كوب من الماء المغلي. دعيها تنقع لمدة 10 دقائق

- شاي بلسم الليمون

بلسم الليمون هو عشب مهدئ ومعروف بخصائصه المسكنة للألم والخفيفة. إذا كان صداعك ناتجًا عن الإجهاد ، يمكن أن تساعد خواص بلسم الليمون على الاسترخاء ، وتخفيف التوتر وإرخاء عضلاتك. غالبًا ما يوصي المعالجون بالأعشاب شاي بلسم الليمون لمن يعانون من الصداع النصفي  .

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