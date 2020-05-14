كيف تتجنب الصداع خلال شهر رمضان وما هي أسبابه؟

كشف الدكتور محمد حلمى، استشارى التغذية العلاجية ونحت القوام، عن أسباب الصداع فى رمضان وعلاجه.





وأوضح الدكتور محمد حلمى أن هذه الأسباب تتعلق بالجوع والعطش أو أمراض لا قدر الله.





وقال إن الأسباب الفسيولوجية للصداع ترجع إلى عدم السحور وعدم الحصول على السوائل اللازمة للجسم خلال فترة الإفطار.





وأضاف أن الشعور بالصداع يرجع لفقدان الجسم فى الجسم والسكر ويكون صداعا مؤقتا.





ولفت إلى أن مريض السكر والضغط يعاني من مشكلة الصداع خلال رمضان بشكل أكبر.





وأرجع ذلك لتناسي مريض الضغط والسكر بعض الجرعات من أجل الصيام.





وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا يعانون من الصداع نتيجة لانخفاض معدن الحديد الذي يرافقه بعض أنواع المعاناة من شحوب الوجه وتساقط الشعر وآلام العضلات.



