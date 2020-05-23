دراسة: اليوجا تقلل من تكرار الصداع النصفي ومدته

تشير دراسة في علم الأعصاب إلى أن اليوجا يمكن أن تقلل من تكرار الصداع النصفي ومدته وألمه والتخلص منه نهائيا وفقا لموقع health.
بصرف النظر عن الحد من الإجهاد، يمكن أن تكون هناك تأثيرات أخرى من ممارسة اليوجا لتخفيف أعراض الصداع النصفي فقضاء بعض الوقت على بساط اليوجا يمكن أن يفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.
وجد أولئك الذين أضافوا اليوجا إلى روتينهم أنها توفر راحة أفضل من الأدوية وحدها، وتشير دراسة في علم الأعصاب إلى أن اليوجا يمكن أن تقلل من تكرار الصداع الصداع النصفي
وأشار الدكتور روهيت بهاتيا، المؤلف الرئيسي لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية، إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الصداع النصفي يخففون منه فقط ولكن ممارسة اليوجا تساعد على التعافي.
بصرف النظر عن الحد من الإجهاد، يمكن أن تكون هناك تأثيرات أخرى من ممارسة اليوجا لتخفيف أعراض الصداع النصفي فقضاء بعض الوقت على بساط اليوجا يمكن أن يفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.
وجد أولئك الذين أضافوا اليوجا إلى روتينهم أنها توفر راحة أفضل من الأدوية وحدها، وتشير دراسة في علم الأعصاب إلى أن اليوجا يمكن أن تقلل من تكرار الصداع الصداع النصفي
وأشار الدكتور روهيت بهاتيا، المؤلف الرئيسي لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية، إلى أن حوالي نصف الأشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج الصداع النصفي يخففون منه فقط ولكن ممارسة اليوجا تساعد على التعافي.