فوائد اليوجا .. 28 ميزة يحصل عليها جسمك | أبرزها الوقاية من سرطان الثدي



ممارسة البنات لليوجا يمكن أن تساعد في تهدئة العقل وتخفيف المخاوف من حياتنا اليومية.



- انقطاع الطمث



ثبت أن اليوجا تساعد النساء اللاتى يعانين من أعراض انقطاع الطمث حيث تستطيع اليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتولد الأوكسجين والدورة الدموية في الجسم.



- سرطان الثدي



تظهر الأبحاث أن اليوجا يمكن أن تخفف من أعراض الغثيان والتعب والاكتئاب والقلق التي تصاحب علاج سرطان الثدي، حيث تساعد اليوجا السيدات على التنفس أثناء خضوعها لعلاج سرطان الثدي.



- فقدان الوزن



تساعد ممارسة اليوجا الجسم على تناول القليل من الطعام والحفاظ على الصحة وبالتالى فقدان الوزن.



تتعدد فوائد اليوجا لشد الجسم



تتعدد فوائد اليوجا لشد الجسم، وتعد الحل السحري للحصول على المرونة والمطلوبة والوزن المثالي، إضافة إلى التمتع بصحة جيدة، فخلال 15 دقيقة يوميا من ممارسة اليوجا يحسن حالتك المزاجية وصحتك بطرق أكثر مما تستطيع حيث أظهرت الدراسات أن اليوجا يمكن أن تقلل من إفراز الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الأساسي، والذي بدوره يمكن أن يحسن صحتك العامة، لذلك تتضمن فوائد اليوجا لشد الجسم ما يلي:



- اللياقة الشاملة



تمنحك اليوجا كل ما تستطيع فعاله داخل الصالة الرياضية، ولكن بطريقة سلمية وآمنة وأكثر شمولية، فهو يجمع بين جوانب التدريب الوظيفي والقوة.



- فقدان الوزن



ممارسة اليوجا اليومية تغذي نظام التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، فضلا عن استعادة التوازن الهرموني في جسمك.



- زيادة الطاقة، توفر اليوجا الطاقة التي يحتاجها الجسم.



- الحد من التوتر



أثبتت الدراسات أن اليوجا هى طارد قوى للتوتر، فضلا عن أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل والتنفس بانتظام أكثر قدرة على تنظيم تقلب معدل ضربات القلب لديهم.



- التنفس



التنفس بعمق وهدوء هو جزء أساسي من كل ممارسة اليوجا تركز تقنيات التنفس اليوجي على محاولة إبطاء التنفسي وزيادة سعة الرئة وزيادة حجم المد والجزر.



- اليوجا تضيف السعادة



إضافة القليل من اليوجا إلى روتينك اليومي يمكن أن يجعلك شخصًا أقوى وأكثر عاطفية، حيث أكدت دراسة حديثة أن ممارسة اليوجا والتأمل تساهم فى رفع مستويات السيروتونين "هرمون السعادة".



- تحسين التركيز والتفكير



تطرح اليوجا التأمل و التركيز على تنفسك، فهذه العملية لمراقبة أنفاسك تهدئ عقلك وتجعلك أكثر استرخاءً عقليًا، و نتيجة لهذا الاستقرار العقلي، ستتمكن من التذكر والاحتفاظ بمزيد من المعلومات، كما يمكن أن يؤدي التأمل لبضع دقائق في الصباح إلى تركيز أفضل على مدار اليوم.



مصدر المعلومات مواقع parents وyogajournal وmayoclinic، و womenshealthct وlivestrong .

فوائد اليوجا، فعالة جدا وخاصة أن اليوجا تقوم على تقويم العظام والشفاء الذاتى وبناء القوة والوعي وغيرها من الفوائد التى تعود على صحتك، وأن معظم جلسات اليوجا تبدأ بتمارين التنفس والتأمل، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى فوائد اليوجا.فوائد اليوجا للتخسيسفوائد اليوجا للتخسيس تشمل الاسترخاء الذي يقلل من الألم المزمن، مثل آلام أسفل الظهر والتهاب المفاصل والصداع ومتلازمة النفق الرسغي فضلا عن شد الجسم والتخلص من الدهون لذلك تشمل فوائد اليوجا للتخسيس مايلي:- زيادة المرونة : المرونة هي واحدة من فوائد اليوغا الأكثر وضوحًا.- يبني قوة العضلات تحمى اليوجا الإنسان من التهاب المفاصل وآلام الظهر.- ممارسة اليوجا بانتظام يساهم فى حماية العمود الفقري.- تعمل اليوجا على زيادة تدفق الدموتساهم اليوجا فى الحصول على المزيد من الأكسجين للخلايا، فحركات اليوجا تسمح للدم المؤكسج بالتدفق بمجرد إطلاق الالتواء أو الأوضاع المقلوبة، مثل الوقوف على اليدين والوقوف على اليدين والكتفين، وتشجيع الدم الوريدي من الساقين والحوض على العودة إلى القلب حيث يمكن ضخها إلى الرئتين لتكون مؤكسجة.- تساعد اليوجا مما يعانون من مشاكل القلب والكلى و تورم في الساقين حيث تعزز اليوجا مستويات الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء ، التي تحمل الأكسجين إلى الأنسجة وبالتالى تخفيف الدم عن طريق جعل الصفائح الدموية أقل لزجة وبخفض مستوى البروتينات التي تعزز الجلطات في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في النوبات القلبية والسكتات الدماغية لأن الجلطات الدموية غالبا ما تكون سبب هذه الأمراض.- تعزيز المناعةعندما تنقبض وتمتد عضلاتك يساعد ذلك الجهاز اللمفاوي على مكافحة العدوى، وتدمير الخلايا السرطانية، والتخلص من النفايات السامة التي تؤدي وظائفها الخلوية.- ترفع اليوجا معدل ضربات القلب، وبالتالى خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية، كما تزيد من القدرة على التحمل ، ويمكن أن تحسن الحد الأقصى من امتصاصك للأكسجين أثناء التمرينات الرياضية .- ينظم الغدد الكظريةحيث تخفض اليوجا مستويات الكورتيزول، والذى يمكن أن يصيب الفرد بالاكتئاب الشديد وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين.- تؤسس اليوجا أسلوب حياة صحي، حيث تساهم اليوجا فى تناول كميات قليلة من الطعام كما أن الممارسة المنتظمة تجعلك تتحرك وتحرق السعرات الحرارية.فوائد اليوجا للحاملاليوجا للحامل تعمل على تحسين النوم، وتقليل التوتر والقلق، فإذا كنتِ حاملًا وتبحثين عن طرق للاسترخاء أو الحفاظ على لياقتك البدنية، ستكون اليوجا هى الأفضل بالتأكيد وتتضمن فوائد اليوجا للحامل فى :-- دعم الجسماليوجا للحامل تساهم فى دعم التغييرات التي تحدث في جسم الحامل، من خلال تقديم طرق صحية وآمنة للنساء لتمتد عضلاتهن وتقوية أجسامهن وخاصة أسفل أجسادهن لتخفيف عملية دعم نمو البطن.- تقوية العضلاتاليوجا قبل الولادة تعمل على تقوية الجسم خاصة عضلات قاع الحوض والورك والعضلات، فضلا عن تخفيف الألم و الأوجاع خلال الـ 9 شهور.- معالجة مشكلات الحملتعمل اليوجا على معالجة إزعاجات الحمل الشائعة مثل آلام أسفل الظهر والغثيان والأرق والصداع وضيق التنفس ومتلازمة النفق الرسغي، عن طريق شد العضلات وتنغيمها، فضلا عن مساعدة الدورة الدموية وتوفير الأكسجين لعضلاتك كما أن اليوجا للحامل تجلب ارتياحا من الاكتئاب الذي يمكن أن يصاحب رحلة الحمل العاطفية.- اليوجا تساهم فى ولادة طفل سليم حيث أكدت الدراسات أن النساء اللائي مارسن اليوجا بانتظام أثناء الحمل كن أقل عرضة للولادة المبكرة أو لإنجاب طفل منخفض الوزن عند الولادة.- أكبر فائدة من فوائد اليوجا للحامل هي تعلم الاسترخاء، حيث تمر الحامل بتغيرات جسدية وهرمونية لا تعد ولا تحصى لذلك توجد اليوجا الراحة الكاملة والإفراج ، مما يشجع ما يعرف باسم استجابة الاسترخاء.إرشادات اليوجا للحامل- التواصل مع طبيبك قبل البدء في برنامج اليوجا قبل الولادة، تأكدي من موافقة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.- وضع أهداف واقعية. بالنسبة لمعظم النساء الحوامل، يوصى بـ 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل في خمسة أيام على الأقل .- البقاء هادئة، مارسي اليوجا قبل الولادة في غرفة جيدة التهوية لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، مه ضرورة شرب الكثير من السوائل للحفاظ على رطوبتك.- تجنبي بعض المواقف. عند القيام بـ اليوجا ، انحنى من الوركين - وليس من ظهرك - للحفاظ على انحناء العمود الفقري الطبيعي.- تجنبي الاستلقاء على بطنك أو ظهرك، أو الانحناء عميقًا أو للخلف ، أو التواء يفرض ضغطًا على بطنك، يمكنكي تعديل وضعيات التواء بحيث يمكنك فقط تحريك ظهرك العلوي والكتفين والقفص الصدري.- مع تقدم الحمل ، استخدم الدعائم أثناء الحركات لاستيعاب التغييرات في مركز ثقلك. إذا كنت تتساءل ما إذا كان الوضع آمنًا أم لا ، فاطلبي من المدرب التوجيه.-لا تبالغي. انتبه لجسمك وما تشعر به، ابدئي ببطء وتجنبي المواقف التي تتجاوز مستوى خبرتك أو راحتك.-إذا واجهت أي ألم مثل النزيف المهبلي أو انخفاض حركة الجنين أو الانقباضات - أثناء اليوجا قبل الولادة ، توقفي و اتصل بطبيك فورا.فوائد اليوجا للبناتفوائد اليوجا للبنات، كثيرة جدا حيث أن اليوجا تفيد الجسم والعقل، وتعد أحد التمارين الهامة التى يجب أن تعكف عليها البنات من أجل الحصول على جسم مشدود وصحى، فهناك العديد من فوائد اليوجا للبنات والتى تتضمن مايلي :-- المرونةتوفر اليوجا المرونة للجسم كله وخاصة لأولئك الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في لمس أصابع قدميه، لذلك تساعد ممارسة اليوجا بانتظام على تخفيف ألم العضلات.- تحسين الحالة المزاجيةهل تعلم أن قضاء بعض الوقت في ممارسة اليوجا يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وحالتك المزاجية، حيث أظهرت الدراسات أن نقص الدم المؤكسج في المخ يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مزاج الشخص.- تساعدكِ على النومالأرق هي القضية التي تواجه الكثير البنات، حيث أن قلة النوم يمكن أن تسبب المرض والمرض والإجهاد لذلك يُنصح بممارسة اليوجا عشر دقائق قبل النوم وبالتالى تساعد جسمك على الهدوء والاستعداد لنوم جيد ليلًا.- تخفيف القلق والاكتئاب