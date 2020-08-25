علاج الصداع بـ 10 حيل طبيعية

إقرأ أيضا عشان تتعالج صح.. اكتشف أسباب الصداع - جرب الكمادات الباردة

- خفف الضغط على فروة رأس

- تخفيت الأضواء

- استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة

- حاول ألا تمضغ الاشياء القوية أو اللزجة مثل العلكة

- جرب تدليك الرأس والرقبة

- خذ بعض الزنجبيل

- تناول الأدوية باعتدال

- تمرن على الاسترخاء

- تناول بعض الكافيين



