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مرأة

علاج الصداع بـ 10 حيل طبيعية

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:01 م
علاج الصداع بـ 10
علاج الصداع بـ 10 حيل طبيعية
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اسماء محمد
يعد الصداع من أخطر المشكلات الصحية التى تصيبنا جميعا وتجعلنا نفقد تركيزنا ولا نستطيع القيام بالمهام المطلوبة منا، مما يدفع البعض لتناول مسكنات للتمكن من الاستمرار فى الحياة بشكل طبيعي.

ذكر موقع " webmd" أن هناك عدة طرق بسيطة يمكن فعلها فى المنزل لعلاج الصداع بدون أدوية.
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- جرب الكمادات الباردة
- خفف الضغط على فروة رأس
- تخفيت الأضواء
- استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة
- حاول ألا تمضغ الاشياء القوية أو اللزجة مثل العلكة
- جرب تدليك الرأس والرقبة
- خذ بعض الزنجبيل
- تناول الأدوية باعتدال
- تمرن على الاسترخاء
- تناول بعض الكافيين

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