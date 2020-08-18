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الصداع ووجع الدماغ.. اكتشف أهم أسبابه بعيدا عن الأمراض المزمنة.. وطرق علاجه فى المنزل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:00 ص
الصداع ووجع الدماغ
الصداع ووجع الدماغ .. اكتشف اهم اسبابه بعيدا عن الامراض المز
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اسماء محمد
  • أسباب الإصابة بالصداع.. انقطاع الطمث وإجهاد النظر الأبرز
  • 9  طرق لعلاج الصداع فى المنزل أبرزها شرب الماء


الصداع من أكثر الآلام المزعجة، حيث يجعل الفرد يفقد السيطرة على تفكيره وأعصابه، ويأتى مقدمة المشكلات الصحية التى تنتشر بشكل واسع بين الأعمار، ويجعل الفرد غير قادر على التركيز أو إنجاز المهام الموكلة له، مما يتسبب له فى حدوث الكثير من الخسائر وتعطله وعدم القدرة على العمل أو المذاكرة أو حتى الاستمتاع بوقته.


والصداع فى حد ذاته ليس مرضا وإنما يحدث نتيجة المعاناة من مشكلة صحية أخرى أو ارتكاب عادة خاطئة، لذا فإذا أردنا علاج الصداع بشكل صحيح علينا معرفة أسباب الإصابة به.

فإذا كنت لا تشتكى من أى مرض مزمن، نعرض لك فيما يلى أهم أسباب الصداع الأكثر انتشارا بين البشر وطرق علاجها فى المنزل بدون الذهاب للطبيب، وفقا لما عرضه موقع "nhs".


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-       -  الاصابة بنزلات برد أو الإنفلونزا

-        - الضغط العصبى

-       -  شرب الكحول

-        - التعرض لموقف لصادم

-       -  وجود مشاكل في النظر

-        - عدم تناول وجبات منتظمة

-       -  عدم شرب كمية كافية من السوائل

-       -  أخذ الكثير من المسكنات

-        - النساء في فترة انقطاع الطمث 


علاج الصداع فى المنزل

وفى الحالات التى ينتج فيها الصداع بدون سبب مرضى واضح مثل الكلى والقلب، يكون ناتجا بسبب بعض السلوكيات الخاطئة وحينها يمكن علاجه ببعض العلاجات المنزلية.


ونرصد فيما يلى أهم طرق العلاج الأولية للصداع فى المنزل:

-        - اشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات الطبيعية 

-       -  احصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا

-       -  حاول الاسترخاء لأن التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ

-        - احرص على ممارسة الرياضة كلما تستطيع فعل ذلك 

-        - تناول عقاقير الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للتغلب على الألم 

-      -   ابتعد عن تناول الكحول نهائيا

-        - لا تفوت وجبات الطعام الرئيسية حتى لو كنت قد لا ترغب في تناول أي شيء

-       -  لا تنم أكثر من المعتاد لأنه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا

-       - لا تجهد عينيك لفترة طويلة مثل النظر إلى شاشة التليفزيون

 

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