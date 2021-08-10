اختفت 9 أعوام.. الداخلية تكشف حقيقة دفن طفلة حية بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لخبر يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال ، كانت مختفية منذ (9) أعوام ، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره ، وتبين عدم تحرير ثمة محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت).. وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.