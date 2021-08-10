بعد نجاحه الكبير .. كلانسي براون ينضم لفريق فيلم John Wick 4

انضم الممثل الأمريكي كلانسي براون ، إلى فريق الجزء الرابع من سلسلة أفلام John Wick التي يقوم ببطولتها كيانو ريفز وحققت نجاحا كبيرا في السينمات على مدار السنوات الماضية.

وأبرمت شركة ليونز جيت ، العقد مع كلانسي براون ليلعب دور البطولة في الفيلم الذي يخرجه الأمريكي تشاد ستاهلسكي، الذي أخرج الأجزاء الثلاثة الأولى، الذي وصفه بأنه إضافة مثالية إلى عالم جون ويك بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

ويجري حاليا إنتاج الجزء الرابع من John Wick في فرنسا وألمانيا واليابان، ويشارك في بطولته كل من دوني ين، لورنس فيشبورن، بيل سكارسجارد، ناتاليا تينا، وعدد كبير من النجوم.

من المقرر طرح الجزء الرابع من John Wick في السينمات الأمريكية يوم 27 مايو 2022، بالتزامن مع الميموريال داي أو يوم الذكرى.

بدأ تصوير John Wick 4 في أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من تصوير الجزء الثالث الذى تم إصداره في عام 2019 و من المقرر إطلاقه فى 27 مايو 2022 بعد أن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

أفلام كيانو ريفز

في الوقت نفسه يعمل النجم كيانو ريفز على فيلم آخر، وهو الجزء الرابع من سلسلة ماتريكس الشهيرة، بعد انتظار أكثر من 20 عاما.

قررت الشركة المنتجة لفيلم The Matrix 4 طرحه في موسم رأس السنة، ومن المقرر عرضه في السينمات الأمريكية 2 ديسمبر 2021، بدلا من موعده المحدد سابقا في 1 أبريل 2022.

يشارك في بطولة The Matrix 4 مع كيانو ريفز كل من كاري آن موس، كريستينا ريتشي، بريانكا تشوبرا جوناس، نيل باتريك هاريس، تلما هوبكينز، جادا بينكيت سميث، ماكس ريميلت، برايان ج. سميث، وجوناثان جروف.

وبدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا.

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded.

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا.