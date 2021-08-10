عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحه الكبير .. كلانسي براون ينضم لفريق فيلم John Wick 4

كلانسي براون
كلانسي براون

انضم الممثل الأمريكي كلانسي براون ، إلى فريق الجزء الرابع من سلسلة أفلام John Wick التي يقوم ببطولتها كيانو ريفز وحققت نجاحا كبيرا في السينمات على مدار السنوات الماضية. 

 

وأبرمت شركة ليونز جيت ، العقد مع كلانسي براون ليلعب دور البطولة في الفيلم الذي يخرجه الأمريكي تشاد ستاهلسكي، الذي أخرج الأجزاء الثلاثة الأولى، الذي وصفه بأنه إضافة مثالية إلى عالم جون ويك بحسب موقع ديديلاين الأمريكي. 

 

ويجري حاليا إنتاج الجزء الرابع من John Wick في فرنسا وألمانيا واليابان، ويشارك في بطولته كل من دوني ين، لورنس فيشبورن، بيل سكارسجارد، ناتاليا تينا، وعدد كبير من النجوم. 

 

من المقرر طرح الجزء الرابع من John Wick في السينمات الأمريكية يوم 27 مايو 2022، بالتزامن مع الميموريال داي أو يوم الذكرى. 

 

بدأ تصوير John Wick 4 في أبريل الماضي، بعد فترة وجيزة من تصوير الجزء الثالث الذى تم إصداره في عام 2019 و من المقرر إطلاقه فى  27 مايو 2022 بعد أن تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

أفلام كيانو ريفز 

في الوقت نفسه يعمل النجم كيانو ريفز على فيلم آخر، وهو الجزء الرابع من سلسلة ماتريكس الشهيرة، بعد انتظار أكثر من 20 عاما.

 

قررت الشركة المنتجة لفيلم The Matrix 4 طرحه في موسم رأس السنة، ومن المقرر عرضه في السينمات الأمريكية 2 ديسمبر 2021، بدلا من موعده المحدد سابقا في 1 أبريل 2022.

 

يشارك في بطولة The Matrix 4 مع كيانو ريفز كل من كاري آن موس، كريستينا ريتشي، بريانكا تشوبرا جوناس، نيل باتريك هاريس، تلما هوبكينز، جادا بينكيت سميث، ماكس ريميلت، برايان ج. سميث، وجوناثان جروف.

 

وبدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا.

 

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded. 

 

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا. 

John Wick كلانسي براون كيانو ريفز John Wick 4 The Matrix 4

ترشيحاتنا

المدير الفني لطلائع الجيش يكشف عن مفاجأة بشأن مشاركة الفريق في الكونفدرالية

المركزي: أرصدة الإقتراض ترتفع لـ531.4 مليار جنيه في أبريل الماضي

تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري

هل يجوز إخبار أحد بالأحلام الجيدة أم الأفضل الاحتفاظ بها لنفسي؟

نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم : سنعلنها بالدرجات وليس بالتقديرات

التين الشوكي والدايت.. تأثيره على مرضى السكر |تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

تحرش بـ 14 طفلا وطفلة.. السائق المسن يواجه عقوبة السجن المشدد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. قصة حب استثنائية بدأت صدفة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. فاكهة وكنوز.. أسرار في مدينة أبو قير الغارقة

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ