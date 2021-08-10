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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

شاهد.. البدء في أعمال إحلال وتجديد كوبرى الكيلو 400 بدمياط

صدى البلد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن البدء في أعمال إحلال وتجديد كوبرى الكيلو ٠.٤٠٠ الواقع على طريق ١٩١ "دمياط - المنزلة" والمتقاطع مع مصرف فارسكور عند الكيلو ٠.٤٠٠، وذلك يوم الأحد القادم الموافق ١٥ أغسطس.

وذكرت" محافظ دمياط "أن الكوبرى مُنشأ منذ عام ١٩٦٧ و تدهورت حالته، لذا تم مخاطبة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بشأنه نظرًا لتبعيته للوزارة.

 مشيرة إلى أنه تم الموافقة على إحلاله وتجديده من قبل الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة بتكلفة قدرها ١٦ مليون جنيه وفى مدة زمنية عام واحد.

وأوضحت "المحافظ" أنه تم وضع خطة محددة قبل البدء في تنفيذ تلك الأعمال بالكوبرى وفقاً لمواصفات محددة حتى يتحمل حمولات أعلى، منوهة الى أنه تم التنسيق مع إدارة المرور، لغلق الطريق فى هذا القطاع وتحويله من خلال محاور مرورية بديلة.

 

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دمياط محافظة دمياط منال عوض محافظة دمياط كوبرى تجديدات

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