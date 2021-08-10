فتاة المول.. التفاصيل الكاملة لـ قصة نجلاء شهيدة غدر الصداقة.. شاهد

عرضت كاميرا صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر2، تقريراً من منزل نجلاء شهيدة غدر الصداقة.

وقال نعمة الله بدوى، والد الضحية، إن نجلاء وهبت حياتها للعمل التطوعى والخيرى، لافتة إلى أنها تدرس فى الكلية وتعمل فى مول تجارى فى نفس الوقت.

وأضاف والد الضحية، أنها طلبت من صديقتها أن تساعدها فى العمل حتى تنتهى من امتحانات الكلية، وتتفرغ من جديد للعمل .



وتابع والد الضحية، أن نور صديقة نجلاء استعانت بـ 2 من أقاربها حتى يتخلصون من نجلاء، ولم يكن أحد يتوقع منها الغدر.



وأشارت والدة الضحية، إلى أن نور القاتلة صديقة ابنتها نجلاء من 6 سنوات، وذهبت مع نجلاء يوم شبكتها إلى الكوافير ولم تتركها أبداً.

واستكملت والدة الضحية، أن نور ذهبت إلى نجلاء في مكان عملها وتأكدت أنها بمفردها هناك، ثم أرسلت رسالة إلى المجرمين حتى يأتوا سريعاً ويتخلصون منها.