كريم لكل أفراد الأسرة وبسعر رمزي .. تفاصيل



قالت دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يعمل على تفتيح البشرة والاماكن الحساسة، مسترسلة: كريم بينكي خفيف القوام وسريع الامتصاص.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامج "سفرة و طبلية" المذاع على قناة "صدى البلد" أن كريم بينكي متوفر بعدة أحجام، مشددة على ضرورة استخدام كريم بينكي للحماية من أشعة الشمس الضارة.



وأكملت كريم بينكي أمن على بشرة الأطفال ويمكن استخدامه لكل أفراد الأسرة.



فوائد كريم بينكي



قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل إن كريم بينكى لا يحتوى على أي مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة.



وأضافت أن كريم بينكى يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة وله فوائد عدة في تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقي من علامات التقدم في السن.

وأكدت دينا أبو السعود أن كريم بينكي يعتبر كريم مضادا للشيخوخة، مشيرة إلى أن الكولاجين يعتبر بروتينا أساسيا وتلقائيا يقل بعد سن ال25 عاما، واحيانا يقل قبل هذا الوقيت عند التعرض لأشعة الشمس.



ولفتت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح باستخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التي تحدث للشباب في هذه المرحلة والتي يتم محو آثارها بمكونات كريم بينكى الطبيعية .

وذكرت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل إن كريم بينكى لا يحتوى على أي مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة .

وأضافت أن كريم بينكى يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة و له فوائد عدة في تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقي من علامات التقدم في السن .



