إصابة أربعة مواطنين بحادث تصادم نقل بملاكي بطريق رأس البر

محافظة دمياط

أصيب أربعة مواطنين في حادث سير على طريق رأس البر القديم نتيجة للسرعة الزائدة على الطريق.

تلقى اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق رأس البر القديم أدى لإصابة أربعة مواطنين نتيجة لارتطام سيارة نقل بسيارة أخرى ملاكي.

وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف وشرطة النجدة إلى مكان الحادث الذى يقع على الطريق الملاصق لسور ميناء دمياط المؤدى لطريق رأس البر القديم.

وتم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفي رأس البر المركزى لتلقي العلاج وتبين من الكشف المبدئي وجود كدمات بسيطة وتم إسعافهم وحالتهم مستقرة.