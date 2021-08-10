وسع أما أصيف.. أحمد الفيشاوي يستمتع بعطلته الصيفية.. شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا جديدة من عطلته الصيفية في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر بالصور من داخل حمام السباحة برفقة أصدقائه وزوجته، وعلق: “وسع أما أصيف part 2 😎”.

وفي سياق آخر، ما زالت حرب السخرية، قائمة بين الفنان أحمد الفيشاوي، والفنان محمد رمضان، حيث نشر الفيشاوي مقطع فيديو لرمضان يسخر منه على طريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو “إنستجرام”.

وظهر رمضان في الفيديو وهو في حمام السباحة الخاص به، ممسكا بكوب فضي عليه صورته، على أنغام أغنية عبدالباسط حمودة "أنا مش عارفني".

ونرصد فى السطور التالية تفاصيل أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوى

بداية الأزمة

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.

وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.

وتابعت زوجة الفيشاوي: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده بأي طريقه وده خطر جدا».