والدة ميار الشريف: لا يوجد أي راع للاعبى التنس في مصر إلا بعد أن يكون له اسم..فيديو

قالت آمال ثابت، والدة اللاعبة ميار الشريف، إنه لا يوجد أي راع لأي لاعب تنس في مصر إلا بعد أن يكون له اسم.

وأضافت ثابت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك العديد من الشركات العالمية والتي لها فروع في مصر ترعى ابنتي.

خسارة ميار شريف نهائي بطولة وينرز برومانيا

خسرت ميار شريف لاعبة التنس، في مباراة نهائي بطولة وينرز برومانيا، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش لمجموعتين دون رد لتتوج بفضية البطولة.



وتأهلت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين دون رد، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (6/7) و(4/6).