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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة ميار الشريف: لا يوجد أي راع للاعبى التنس في مصر إلا بعد أن يكون له اسم..فيديو

ميار الشريف لاعبة
ميار الشريف لاعبة التنس المصرية

قالت  آمال ثابت، والدة اللاعبة ميار الشريف، إنه لا يوجد أي راع لأي لاعب تنس في مصر إلا  بعد أن يكون له اسم.

 

وأضافت ثابت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك العديد من الشركات العالمية والتي لها فروع في مصر ترعى ابنتي.

 

خسارة ميار شريف نهائي بطولة وينرز برومانيا

خسرت  ميار شريف لاعبة التنس، في مباراة نهائي بطولة وينرز برومانيا، إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات، أمام الألمانية أندريا بتكوفيتش لمجموعتين دون رد لتتوج بفضية البطولة.

وتأهلت ميار شريف للنهائي، عقب فوزها على بطلة رومانيا بنتيجة مجموعتين دون رد، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي (6/7) و(4/6).

 

بطولة استراليا المفتوحة استراليا ميار شريف ميار الشريف ميار شريف لاعبة التنس

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