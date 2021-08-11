التحطيب والرقص بالعصا على شاطئ جمصة

تواصلت عروض "صيف بلدنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، انطلاقا من إستراتيجية تبادل العروض والفرق الفنية بين الأقاليم الثقافية المختلفة.

استقبل جمهور مصيف جمصة عرض فني لفرقة أسيوط للفنون الشعبية والتي قدمت مجموعة متنوعة من التابلوهات الراقصة من الفلكلور الصعيدي ومنها "الغزل، التحميلة، رقص عصايا، عروسه المولد".

وتخلل العرض فواصل غنائية للمطرب الشاب أحمد ظاهر فقدم أغاني "نعناع الجنينة، بتناديني تاني ليه"، الرقصات من تصميم وإخراج مصطفي أمين محمد، جاء العرض بحضور مدير عام فرع ثقافة الدقهلية والقيادات التنفيذية بمدينة جمصة، جدير بالذكر استمرار العروض أسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.