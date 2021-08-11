بعد توجيه السيسي بعلاجها .. تطورات الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية بيان|فيديو

كشفت وردة أحمد والدة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، تطورات الحالة الصحية لابنتها بعد توجيهات الرئيس السيسي بعلاجها في مصر، قائلة: "إن ابنتي تعاني من مرض جلدي شبيه بالصدفية ، وهي تتلقى العلاج في مستشفى معهد ناصر وبدأت حالتها في التحسن" .



وأضافت وردة أحمد في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" تتم تلبية كل طلباتنا في مستشفى معهد ناصر وهناك اهتمام كبير بحالة ابنتي بيان محمود ".

وتابعت وردة أحمد :" لا يوجد أحد في الأسرة يعاني من نفس المرض الجلدي الذي تعاني منه ابنتي بيان "، مضيفة :" الحالة النفسية لابنتي بيان أفضل بشكل كبير بعد تلقي العلاج ".

توجيه الرئيس السيسي بعلاج الفلسطينية بيان في مصر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" المصابة بمرض جلدي نادر، بمستشفى معهد ناصر، لبدء تلقي العلاج وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وكان في استقبالها مدير مستشفى معهد ناصر وفريق طبي، يضم أطباء وممرضين في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة)، مؤكدة أن الطفلة الفلسطينية خضعت إلى الكشف الطبي الأولي فور وصولها للمستشفى.

وأضافت أنه جار إجراء عدة فحوصات للطفلة "مناعية، ومعملية" ، لتشخيص حالتها بصورة دقيقة، والبدء في تلقي العلاج اللازم، لافتًة إلى أن الطفلة تخضع إلى الرعاية الصحية الفائقة والمتابعة الطبية المستمرة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة استجابتها للعلاج.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب إلى مواطن فلسطيني يستغيث لعلاج نجلته البالغة 7 سنوات، ووجه بعلاجها داخل مستشفيات وزارة الصحة على نفقة الدولة، حيث تعاني الطفلة من منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.