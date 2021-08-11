ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك على الاتحاد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

افتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسه أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وسجل هدف الثلاث نقاط للزمالك محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .

ويرصد صدى البلد جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الزمالك امام الاتحاد السكندري …

- محمد شريف لاعب النادي الأهلي في الصدارة برصيد 18 هدفًا.

- أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 15 هدفًا.

- أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا.

- عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، في المركز الخامس برصيد 11 هدفًا.