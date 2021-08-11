موعد انطلاق الموسم الجديد لـ الدوري المصري

كشف أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": “سننهي بطولة الدوري هذا الموسم في شهر أغسطس الجاري، وهو أمر استثنائي، أما الموسم المقبل فسينتهي في موعده وهو شهر يونيو، وتعود الكرة المصرية للموسم الطبيعي".

وتابع: "جاهزون لانطلاق الموسم الجديد بداية من يوم 20 أو 21 سبتمبر، وذلك لخوض 5 أو 6 أسابيع قبل تجمع المنتخب في أكتوبر، ثم يتم ضغط المسابقة واختتامها في يونيو كما أشرنا، وقرعة الدوري للموسم الجديد ستكون يوم 28 أغسطس الجاري".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد السكندرى ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .

افتتح التسجيل للزمالك يوسف إبراهيم أوباما فى الدقيقة 62 من زمن المباراة ، بعد عرضية قوية من بن شرقي على أثر الكرة الركنية لينقض أوباما برأسة أعلى الكل ويضع الكرة فى مرمى محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وأدرك التعادل للاتحاد خالد قمر من رأسية في الدقيقة 75 من زمن المباراة ، بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيمن عن طريق اللاعب صبري رحيل .

وسجل هدف الثلاث نقاط للزمالك محمد عبد الشافي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة عقب متابعة للكرة العرضية التي أرسلها حمزة المثلوثي من الناحية اليمنى ليستقبلها أوباما برأسه قوية ليتصدى لها الحارس محمد صبحي ويتابعها عبد الشافي فى المرمى .