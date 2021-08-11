موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، أمام الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب استاد الإسكندرية في الجولة الـ29.



وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على “أون تايم سبورت”.

ويتصدر الأهلي على جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مرتين.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ11 برصيد 36 نقطة.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمد الحنفي، ويساعده كل من سامي هلهل وشريف عبد الله، وهشام الفلال حكما رابعا.

والثنائي محمود عاشور ومحمود رضا للفيديو.